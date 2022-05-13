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Çocuklardan Çilek Festivali daveti

Bültenler - Güncel
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Çocuklardan Çilek Festivali daveti

Menemen Belediyesi Ulukent Anaokulu öğrencileri, çilek tarlasına girdi. Minik elleriyle çilek toplayan öğrenciler, çocukları hafta sonu düzenlenecek 12'inci Emiralem Çilek Festivali'ne davet etti.

Menemen Belediyesi, bu hafta sonu gerçekleştirilecek 'Çilek Tadında Festival' için hazırlıklarını tamamladı. Festivalin düzenleneceği Emiralem'e İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri eşliğinde giden Menemen Belediyesi Ulukent Anaokulu öğrencileri, çilek kokulu tarlalarda hem hasat yaptı hem de bir dizi aktivitelerin yapılacağı festivale tüm çocukları davet etti.

Menemen Belediyesi, çilek üreticilerinin tüketici ile aracısız buluşacağı festival renkli görüntülere sahne olacak. "En güzel çilek", "En güzel çilekli Pasta", "En güzel Çilek Tarlası" yarışmalarının yapılacağı festivalde çocuklar için birçok aktivite de yer alacak.

Cumartesi ve Pazar günleri Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kurulacak atölyelerle çocuklar gün boyu festivalin tadını çıkaracak. 3 ila 12 yaş aralığına hitap edecek etkinlikler kapsamında; Seramik, yüz boyama, robotik kodlama, origami, akıl-zeka oyunu, çilek reçeli, dans, geleneksel oyunlar, hayal gücü, survivor ve ebru atölyeleri ücretsiz olarak çocuklarla buluşacak.

Bültenler / Güncel

İlçe Tarım Müdürlüğü, Menemen Belediyesi, Festival, Hasat, Güncel, Haberler

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