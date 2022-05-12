Çocuklardan akıl almaz yağ hırsızlığı - Haberler

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Çocuklardan akıl almaz yağ hırsızlığı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Van'da bulunan bir zincir markete müşteri gibi giren 3 çocuk yaklaşık 600 TL değerinde yağ çalarken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Van'da bulunan bir zincir markete müşteri gibi giren 3 çocuk yaklaşık 600 TL değerinde yağ çalarken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Van'da bulunan bir zincir markete gelen 3 çocuğun yaptığı hırsızlık görenleri şaşkına çevirdi. Kimliği henüz belirlenemeyen ve ortaokul öğrencileri olduğu söylenilen biri kız 3 çocuk, okul çıkışı boş çantaları ile markete girerek yaklaşık 600 TL değerinde yağ çaldı. 2 çocuk el çabukluğuyla yağları çantalarına koyarken, 1 çocuğun ise ilk denemesinde telaşlanıp yağı çalamamasının ardından ikinci denemesinde markete giren müşterilere yakalanma korkusuyla yağı bırakıp arkadaşları ile marketi terk ettiği görülüyor.

Markette bulunan 5 litrelik yağların eksildiğini fark eden yöneticiler, güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Güvenlik kameralarında 3 çocuğun sırtlarında taşıdıkları boş çantalarla markete gelip 5 litrelik yağları çantalarına koyup çaldıkları görüldü. Hırsızların yağ bidonlarını çantalarına koydukları anlar marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

(Mücahit Tarlan-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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