ÇOCUKLARDA OBEZİTE, ERKEN ERGENLİĞE NEDEN OLUYOR?

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol, çocukluk çağında obezitenin artan bir sorun haline geldiğini belirterek, 'Çocukluk çağında ne kadar kaliteli, dengeli ve güvenli gıda tüketirsek, erişkinde de o kadar sağlıklı bir yaşantımız oluyor. Ciddi beslenmede iyi yönde bir dönüşüme ihtiyaç var gibi görünüyor. Örneğin birtakım kirli gıdalar ki; bu gıdaların içinde endokrin bozucu birtakım kimyasallar var. Bu gıdaların aslında çocukların olması gerektiği yaşta daha erken ergenliğe uğramasına neden olduğunu biliyoruz dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol, obezitenin son dönemlerde dünyada ve Türkiye'de artmasıyla birlikte ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini belirtti. Prof. Dr. Varol, özellikle çocukluk çağında obezitenin giderek artan bir sorun haline geldiğini belirterek, şunları söyledi

'Pandemide de bunun arttığını gördük. Aslında istediğimiz şey fast food, gıda tüketilmesi değil. Çünkü kızartma olması, işlenmiş et ürünü olması, insanları daha çok yemeye yönlendirmesi ve hareketin de azalması, bunlar obeziteyle mücadelenin önünde önemli engeller. Baştan beri dediğimiz gibi zamanında, mevsiminde tarladan toplanmış taze, pazardan ürünleri daha az katkılı ürünleri kullanmasını öneriyoruz biz herkesin. Tabii çocukluk çağında beslenme ileriki yaşantının daha sağlıklı olup olmayışında çok önemli bir faktör. Çocukluk çağında ne kadar kaliteli dengeli ve güvenli gıda tüketirsek erişkinde de o kadar sağlıklı bir yaşantımız oluyor. Ama bizler biliyoruz ki şu an hazır gıdaların işlenmiş et ürünlerinin içinde istemediğimiz çok katkı maddesi var. Bunların insan sağlığına, endokrin sisteme çocukların büyümesine gelişmesine, erişkinlerin belki de ileride hormonal, metabolik rahatsızlıklara neden olmasına yol açtığını biliyoruz. Bunlar mücadele edilmesi gereken, aslında üzerinde durulması gereken konular. Ciddi bir beslenmede iyi yönde bir dönüşüme ihtiyaç var gibi görünüyor. Örneğin bir takım kirli gıdalar ki, bu gıdaların içinde endokrin bozucu birtakım kimyasallar var. Bu gıdaların aslında çocukların olması gerektiği yaşta daha erken ergenliğe uğramasına neden olduğunu bizler biliyoruz. Yani biz buna erken yaşta ergenliğe girme diyoruz. Çok sayıda olumsuz etkileri var. Bunun için bu alanın uzmanları önemli çalışmalar yapıyor. Bir kısmı beslenme ve çevresel faktörlerle ilişkili. O yüzden içinde ne olduğunu bilmediğimiz, emin olmadığımız gıdaları rafta satılan hazır paketli gıdaları işlenmiş et ürünlerini zamanında yetişmemiş malzemeleri, bitkileri, gıdaları tüketmememiz konusunda aslında biraz duyarlı olmalıyız'

'KADINLARDA DAHA YAYGIN GÖRÜYORUZ'

Dünyada ve Türkiye'de obezitenin arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Varol, 'Obezite vücutta yağ oranının istenen düzeyin çok üstünde olması demek. ve obeziteyle birlikte de ciddi sağlık sorunları ortaya çıkıyor. İşte tansiyon, şeker hastalığı aslında obez olmanın bir sonucu gibi artık günümüzde. Maalesef kadınlarda çok daha fazla daha yaygın görüyoruz. Bunun birçok nedeni var ama çocuklar dahil artık tüm yanlış beslenme, hareketsiz yaşam aslında obeziteyi arttırdı. Tabi burada sadece kronik hastalıkların nedenini obeziteye ve kötü beslenmeye yüklemek çok doğru değil. Aslında yediğimiz, tükettiğimiz gıdaların miktarı kadar içeriği de önemli. Çünkü artık son dönemlerde önemli sağlık sorunları kronik hastalıklar kaynaklı biraz önce söyledim tansiyon dedim, kanserler. Bunlar kronik hastalıklar çoğu da çevresel nedenli ve beslenmeyle çok alakalı' dedi.

Prof. Dr. Gamze Varol, yenilen gıdaların miktarı kadar içeriğine de çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, 'Tükettiğimiz gıdaların tarladan soframıza gelene kadar güvenli olduğuna emin olmamız lazım. Daha çok doğal gıdaları, mevsiminde gıdaları tercih etmemiz ve tüketmemiz lazım. Gıdaların sağlıklı olup olmadığı her zaman son kullanma tarihiyle ya da işte raf ömrünün uzun olmasıyla anlaşılmıyor. Aslında o gıdanın tarlada nasıl üretildiği, hangi şartlarda üretildiği, ne kadar pestisi kullanıldığı ya da kullanılmadığı o mevsime özgü gıda olup olmadığı aslında bunlara bakmak lazım. Belki de tarlada doğru tarım yapılarak üretilen gıdaların tüketilmesiyle biz obeziteyle de mücadele etmeye bir başlangıç yaratmış olabiliriz' ifadelerini kullandı. (DHA)