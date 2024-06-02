Çocuklarda Bağırsak Enfeksiyonlarına Dikkat

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Tanıl Kendirli, çocuklarda bağırsak enfeksiyonlarının yaz döneminde arttığına dikkati çekerek, ellerin düzenli yıkanması, meyve ve sebzelerin de iyi yıkandıktan sonra tüketilmesi uyarısında bulundu.

Kendirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarda, genelde ishalle seyreden akut gastroenterite (mide ve bağırsak iltihabı) ilişkin bilgi verdi.

Sıcak havalarda dışarda daha fazla vakit geçirilmesi, ellerin ve besinlerin daha az yıkanmasının gastroenteritin en önemli nedeni olduğunu vurgulayan Kendirli, "Yaz döneminde kış dönemine göre gastroenterit vakalarında artış oluyor. Önümüzdeki süreçte de artmasını bekliyoruz." dedi.

Kendirli, çocuklarda en az iki öğünü geçen ishal tablosunun önemli olduğunu anlatarak, buna kusma, ateş, aileyle iletişimin azalması gibi belirtilerin eşlik edebileceğini ve böyle durumlarda mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğini söyledi.

Gıda zehirlenmesi mi, enfeksiyon mu?

Bu durumdaki çocukların ciddi sıvı kaybı yaşayabileceğine, hastanede sıvı takviyesi yapılacağına işaret eden Kendirli, ishalin bağırsak enfeksiyonu veya gıda zehirlenmesi kaynaklı ortaya çıkabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Kendirli, besin zehirlenmesinin okul çağındaki çocuklarda daha sık görüldüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Besin zehirlenmesinin en ayırıcı yönü, genellikle birden çok kişide, dışarda yenilen bir yiyecekten kaynaklı olarak görülmesidir. Ayrıca besin zehirlenmesinde bulantı, kusma ön plandadır ve kişinin kendini kötü hissetmesi daha fazladır. Enfeksiyon kaynaklı ishal ise öncelikle ateşle başlar. Kusma buna bazen eşlik etse de genellikle sadece ateş ve ishal bir arada görülür.

Çocuk acil servislerine veya polikliniklere başvuran bu durumdaki hastaların ilk aşamada durumu ağırsa, sıvı tedavisine yanıtı iyi değilse, ishalle birlikte nöbet geçiriyorsa, kanlı ishal söz konusuysa hastaneye yatış ve bazı hastalarda da yoğun bakımda takip gerekebilir."

"Sıvı alımına dikkat edilmeli"

İshal ve kusma yaşayan çocuklarda sıvı alımına ekstra özen gösterilmesi, sıvı kaybı belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Kendirli, "Çocuklarda yaşı ve kilosuna uygun sıvı almayla ilgili problem varsa, bu devam ediyorsa, halsizlik, bitkinlik söz konusuysa vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması önem taşıyor." dedi.

Prof. Dr. Tanıl Kendirli, ishal ve besin zehirlenmesinden korunmada hijyenin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Nezle, grip gibi hastalıkların koruyucusu maske ve mesafe ise gastroenterit, besin zehirlenmesi gibi durumların ana koruyucusu da hijyen. El hijyeni, solunum yolu hastalıklarından korunmak için de önemli ama bu hastalıklarda bir adım daha öne çıkıyor. Bu nedenle düzenli bir şekilde su ve sabunla ellerin yıkanması gerekiyor. Özellikle dışardaki temaslarda, yemeklerden önce çocuklarımız açısından da buna özen ve dikkat göstermeliyiz."

Dışarıda güvenilmeyen yerlerde yemek tüketiminden uzak durulması gerektiğini de vurgulayan Kendirli, "Meyve sebzelerin iyi yıkandıktan sonra tüketilmesi, dışarıda da bu ürünlerin iyi yıkandığından emin olunması enfeksiyon bulaşını azaltıcı bir durum." diye konuştu.