ÇOCUKLARA YÖNELİK MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

-ARALARINDA BEYİN CERRAHI VE POLİS OLAN 33 ŞÜPHELİYEE 2 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL, DHA

Sosyal paylaşım uygulaması Telegram üzerinden çocuğun cinsel istismarına yönelik müstehcen görüntüleri para karşılığı satan veya satın aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında beyin cerrahı ve polisin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında 2 yıldan 10 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ŞÜPHELİLERİN İFADESİNE YER VERİLDİ

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

Demirören Haber Ajansı / Güncel