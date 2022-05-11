Çocuklara trafik kuralları aşılandı

TEKİRDAĞ Karayolu Trafik Güvenliği Haftasıyla ilgili Tekirdağ'da devam eden etkinliklerde sahilde oluşturulan parkurda çocuklara farkındalık eğitimi verildi.

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası çerçevesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce sahil dolgu alanda etkinlik gerçekleştirildi. Alanda kurulan parkurda aralarında kuryelerinde bulunduğu motosikletli ekipler parkurda gösteri yaptı. Daha sonra alanda, polis eşliğinde çocuklar mini oyuncak arabalara bindirilerek, trafik kuralları çerçevesinde parkurda tur attı. Bu sayede çocuklara trafik kuralları aşılanmış oldu.

Daha sonra çeşitli kurumların stantlarında kısa bir inceleme yapılırken program sona erdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "'Bildiğiniz gibi bu hafta trafik güvenliği haftası geçen haftadan başlatmıştık, bildiğiniz gibi. Bütün bir hafta boyunca etkinliklerimizin olacağını söylemiştik, buda onlardan bir tanesi. Bugün özellikle öğrencilerimizi onların eğitimlerini, onlara farkındalığı ortaya koyabilmek için onlarla birlikte olduk. Sonrasında da burada bizim trafik güvenliğini sağlayan ekiplerimiz var ve bu ekiplerimizin donanımları var, araçları, motosikletler, uzaktan takip cihazları, radarlar gibi. Trafik ekiplerimizin çalıştığı diğer el araçları var. Bunlarla birlikte, bunları sizlere tanıttık sizlerin vasıtası ile vatandaşlarımıza tanıtıyoruz. Öğrencilerimize, gençlerimize tanıtıyoruz. Bütün gün boyunca burada bu faaliyet sürecek tüm vatandaşlarımızı buraya gelmeye davet ediyoruz" dedi.

Etkinliğe Vali Yıldırım'ın yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç polis ve jandarma ekiplerini yanı sıra çocuklar katıldı.