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Çocuklara Spor Bilinci Kazandıracak 'İlk Sporum' Projesi Hayata Geçti

Çocuklara Spor Bilinci Kazandıracak 'İlk Sporum' Projesi Hayata Geçti
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'İlk Sporum' projesi ile Antalya'da anaokulu seviyesindeki çocuklara spor bilinci kazandırılacak. Spor salonunda kurulan cimnastik parkurları sayesinde çocuklar, sporla erken yaşta tanışacak ve daha hareketli bir yaşam tarzı benimseyecek.

Cimnastik Federasyonu tarafından çocuklara spor bilinci kazandırmak amacıyla yürütülen "İlk Sporum" projesinin protokolü imzalandı.

Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz tarafından imzalanan protokolle, anaokulu seviyesindeki öğrencilerin spor bilincini erken yaşta kazanması hedefleniyor.

Proje kapsamında, Antalya Spor Salonu'nda kurulan çeşitli cimnastik parkurlarında rekreatif ve inovatif etkinliklerle çocuklar sporla buluşacak.

Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Gürhan, çocukların daha hareketli bir yaşam tarzını benimsemesi amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Gürhan, günümüzde çocuk ve gençlerin sosyalleşmesini televizyon, bilgisayar, tablet ve telefon gibi dijital cihazların kullanımı ile azaldığını vurgulayarak, "Kurulan cimnastik parkurlarında çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine sporla katkı sağlıyoruz. Bu proje sayesinde çocuklarla tanışacak ve geleceğin sporcularının yetiştireceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
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