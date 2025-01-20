Çocuklara Ocak Ayında 1 Milyar 189 Milyon Lira SED Ödemesi Yapıldı

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak ayına ait toplam 1 milyar 189 milyon lira tutarındaki SED ödemelerinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Ocak ayına yönelik toplam 1 milyar 189 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının Şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde ortalama 7 bin 94 lira olarak yatırılacağı kaydedildi.