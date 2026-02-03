Haberler

Adana'da kuş yuvasına zarar veren 4 çocuğa "ev hapsi" verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir parkta bulunan kuş yuvasına zarar verdiği iddia edilen 4 çocuk gözaltına alındı ve mahkeme tarafından ev hapsine karar verildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir parkta bulunan kuş yuvasına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 çocuğa "ev hapsi" verildi.

İlçedeki Dinozor Park'ta bulunan kuş yuvasına zarar verildiğini belirleyen görevliler durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, parkın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak olayı gerçekleştirdiğini belirlediği Y.E.O. (13), A.A. (14), N.E.A. (15) ve İ.B.O'yu (15) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 çocuk hakkında, çıkarıldıkları hakimlikçe "ev hapsi" adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Çocukların kuş yuvasına zarar verdiği olay güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın kendisini bu sözlerle savundu
Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump yakın arkadaşlarının eşleri ile...
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın kendisini bu sözlerle savundu
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''

Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Epstein-Rothschild yazışmalarında tüyler ürperten Hitler detayı

Epstein dosyasında tüyler ürperten Hitler detayı