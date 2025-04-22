Çocuklara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İçin Oyun Etkinliği Düzenlendi

Samsun İŞKUR İl Müdürlüğünce, "Sağlık ve Güvenlik Oyun Sandığı" "Güven Usta" ve geleneksel "Topaç Oyunu" etkinliği düzenlendi.

Atakum ilçesindeki Adnan Kahveci İlkokulunda düzenlenen etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan bir çalışma kapsamında okul öncesi öğrencilerle güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerle gençlere iş sağlığı güvenliği eğitiminin verilmesini hedeflediklerini belirten Ağar, "Bu kapsamda Türkiye genelindeki illerimize, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca bir paket hazırlandı. Kutu içinde tabii öğrencilerimizin oynayarak eğlenerek öğrenebileceği materyallerle temelde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması hedefleniyor. Bugün de okul önce öğrencilerimiz için güzel bir etkinlik planladılar." dedi.

İŞKUR İl Müdürü Gökhan Dürümlü ise iş sağlığı güvenliğinin öneminin çok küçük yaşlarda kazandırılması, bunun öneminin bu yaşlardan itibaren farkında olunması için proje kapsamında etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Dürümlü, çocuklarla iş sağlığı güvenliği eğitiminin önemine değinen oyunlar oynadıklarını belirtti.

Çocukların erken yaşlarda güvenlik kültürüyle tanışmalarının sağlandığı etkinlikte, çocuklar, "Sağlık ve Güvenlik Oyun Sandığı", "Güven Usta" ve geleneksel "Topaç Oyunu" oynadı.