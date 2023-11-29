İstanbul'da yaşı küçük çocuklara gerçeğe aykırı şekilde cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan ve FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle KHK kapsamında Adli Tıp Kurumundaki görevinden ihraç edilen çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr.

İstanbul'da yaşı küçük çocuklara gerçeğe aykırı şekilde cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan ve FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle KHK kapsamında Adli Tıp Kurumundaki görevinden ihraç edilen çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile kendisine yardım ettiği iddia edilen 5 sanık hakkında dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 151 sayfalık iddianamede, 20 aile müşteki, yaşları 7 ila 18 arasında değişen ikisi kardeş 21 çocuk da "mağdur" olarak yer aldı.

İddianamede, sanık Süleyman Zoroğlu hakkında 21 kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", 21 kez "eziyet", 4 kez "iftira", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kez "şantaj", 2 kez "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", 1 kez "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", 1 kez "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından toplamda 96 yıldan 972 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede, diğer sanıklar Süleyman Salih Zoroğlu'nun eşi ve klinik idaresini takip eden sanık Özgül Zoroğlu, klinikte psikolog olan sanık Ahmet Aktaş, klinikte bir süre çalışan doktor sanık Hüsnü Ağca, klinik sekreteri sanık İnci Arslan, klinikte psikolog olarak görev yapan Zeynep Akgül'ün de benzer suçlardan hapis cezalarına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, müşteki ailelerin sanıklardan çocuk ve ergen psikiyatristi Süleyman Salih Zoroğlu'yla ilgili şikayette bulunduğu belirtilerek, müştekilerin, ailelerin söz konusu şikayetlerinde sanığın çocuklarıyla ilgili hızlıca "Çekingen Kişilik Bozukluğu (ÇKB)" tanısı koyup seans arasında "ketamin" isimli madde verdiği, cinsel içerikli sorular yöneltilen çocukların bedensel ve ruhsal yönden sağlıklarının bozulmasına neden olduğu ve aileleri cinsel istismarla suçlayarak maddi menfaat karşılığında tehdit ettiğini söyledikleri anlatıldı.

Soruşturma kapsamında sanık Zoroğlu'nun klinik ve ev adreslerinde ele geçirilen maddeler üzerinde Adli Tıp Kurumu Kimya I·htisas Dairesi tarafından inceleme yapıldığı ifade edilen iddianamede, yapılan araştırmada bu maddelerin "ketamin" ve "ketamin bulas¸ıklı" madde ve materyaller olduğunun belirlendiği kaydedildi.

İddianamede, Türkiye I·laç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun "ketamin" içerikli ilaçların renkli reçete (yeşil-kırmızı) sistemine tabi oldugˆu ve bu maddeyi içeren ürünlerin psikiyatri alanında çocuklar için güvenli ve etkili olmadığına yönelik görüş bildirdiğine yer verildi.

"Çocuklardan hiçbiri cinsel istismar şüphesine bağlı bir travma ile gitmedi"

Mağdur çocukların çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı olan sanık Zorogˆlu'nun klinigˆine bizzat aileleri tarafından götürüldüğü anlatılan iddianamede, ailelerin azımsanmayacak seans ücretlerine kars¸ın süreç içerisinde çes¸itli fedakarlıklar yapılarak çocuklarının s¸ifa bulması için tedavileri dikkatle takip etmeye çalıştıkları belirtildi.

İddianamede, mağdurların hiçbirinin klinigˆe cinsel istismar iddiası ve s¸üphesi ihtimaline bagˆlı bir travma sebebiyle gitmediği, her çocuğun bazen dikkat dagˆınıklıgˆı, sınav stresi gibi yas¸larına bagˆlı olarak sık kars¸ılas¸ılabilecek s¸ikayetlerle bas¸vuru yaptıkları vurgulanarak, sanık Zorogˆlu'nun ise tüm vakalara, öykülerinde bir cinsel istismar olmamasına kars¸ın hızlıca Çoklu Kis¸ilik Bozuklugˆu (ÇKB) / Disosiyatif Kimlik Bozuklugˆu (DKB) tes¸hisi koyduğu anlatıldı.

Teşhis yöntemi "kendine has" olan sanığın tes¸hise yönelik ölçeklendirmeyi de bizzat kendisinin yaptıgˆına vurgu yapılan iddianamede, Zoroğlu'nun tüm uygulamalarında bizzat kendisini referans gösteren bir açıklama tarzına sahip olduğunu, bir çok yerde kendisini ÇKB hususunda sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada "en bas¸arılı, en yetkin" uzmanlardan biri olarak lanse ettiği aktarıldı.

"Ensesti Allah'ın verdiği yetenekle hemen anlıyormuş"

İddianamede, sanık Zoroğlu'nun söz konusu hastalıgˆı yüzde 99,5 gibi yüksek bir oranla net bir sebep-sonuç ilis¸kisi kurarak küçük yas¸ta yas¸anmıs¸ cinsel istismara bagˆlayıp Çoklu Kişilik Bozukluğu bagˆlantılı bozuklukların Türkiye'de de yüzde 18 civarında oldugˆunu iddia ettiği aktarıldı.

Bu rakamların dosya kapsamında alınan bilirkişi heyet raporunda belirtilen orandan uzak olduğuna işaret edilen iddianamede, ifadesine bas¸vurulan uzman tanıkların da söz konusu tanının bu kadar yaygın olamayacagˆını belirttikleri ifade edildi.

İddianamede, Zoroğlu'nun teşhisleri doğru kabul edilse dahi tes¸his koyma yönteminden sonra bas¸layan sürecin hukuka aykırılıklarla örülü bir biçimde ilerlediği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Her s¸eyden önce bas¸langıçta bizzat çocuklar direnç göstererek istismara ugˆramadıklarını, müracaat sebeplerinin bu olmadıgˆını doktora anlatmaya çalıs¸salar da sanık, ensesti, 'Allah'ın verdigˆi özel yeteneklerle bir önsezi sayesinde, manevi bir gözle bakarak hemen anladıgˆını' iddia etmekte ve çocuklara bu olayları kesinlikle yas¸adıklarını ama sonradan unuttuklarını, böyle bir olay yas¸anmasaydı bu hastalıgˆın gelis¸emeyecegˆini açıklamaktadır."

"Çocuklardan seanslardaki konuşmaları ailelerine anlatmamalarını istedi"

İddianamede, sanığın hastalarına 1,5 yas¸ındayken ya da 6 aylık bir bebekken dahi olan olayları hatırlatabilecegˆini iddia ettiğine vurgu yapılarak, iddialarının mantık dıs¸ılıgˆına kars¸ın mesleki ünvanı ve üslubundaki ısrarcılığının yas¸ı küçük çocuklarda bu hususta tereddüt olus¸masına sebebiyet verdiği anlatıldı.

Sanığın, çocuklardan seanslarda yapılan konus¸maları ailelerine anlatmamalarını istediği belirtilen iddianamede, ailelerden de çocuklara soru sormamalarını isteyen sanık Zoroğlu'nun süreci belli bir as¸amaya gelinceye kadar "gizli" kalmasını sagˆladığı ifade edildi.

"Görmediği kişilere bile teşhis koymuş"

İddianamede Zoroğlu'nun seanslarda hastaların aile bireylerine yönelik küfürlü provokatif ifadeler kullandığı belirtildi.

Sanığın hiç görmedigˆi kis¸ilere ihtimale binaen ÇKB tes¸hisi koyduğu anlatılan iddianamede, "Sanığın bu bagˆlamda özellikle istismarla suçladıgˆı kis¸ide de çoklu kişilik bozukluğu oldugˆunu, bu sebeple onun da faili oldugˆu istismar eylemlerini hatırlamıyor olabilecegˆini, hatta onun da kendi ailesinden istismar görmüs¸ olabilecegˆini sıklıkla tekrarlamaktadır. Keza hiç görmedigˆi kis¸ilerin de ÇKB oldugˆunu iddia etmis¸tir." değerlendirmesinde bulunuldu.