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Çocuklara dövüş sanatları eğitimi veren köy

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Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletine bağlı Yichun kentinde bulunan 'Dövüş Sanatları Köyü', yaz tatillerinde çocuklara dövüş sanatları eğitimi vererek onları zinde tutmayı ve ekranlardan uzak tutmayı hedefliyor.

ÇEKİM ZAMANI: Yakın tarihli görüntüler

Antrenman yapan çocukların çeşitli görüntüleri

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletine bağlı Yichun kentinde 1.000 yılı aşkın bir geçmişe sahip "Dövüş Sanatları Köyü" yaz tatillerinde çocuklara dövüş sanatları eğitimi vererek onları zinde tutmayı ve ekranlardan uzak tutmayı amaçlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yichun'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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