Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu: Yüzde 45 zam + yüzde 20 refah payı
İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekiciydi
Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Putin'den "Erdoğan ile görüştünüz mü?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Kuyumcularda yeni dönem başlıyor

Çocuklara Disiplin Kazandırmanın Önemi

Çocuklara Disiplin Kazandırmanın Önemi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, TED Edirne Koleji'nde yaptığı söyleşide, velilere ve öğretmenlere çocukları motive etmek yerine disipline etmeleri gerektiğini belirtti. Baltaş, çocukların sıkı bir disiplinle erken yaşta tanışması gerektiğini vurguladı ve sorumluluk duygusunun önemine dikkat çekti.

Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, velilere ve öğretmenlere çocukları motive etmek yerine onlara disiplin kazandırmaları tavsiyesinde bulundu.

Baltaş, TED Edirne Kolejince düzenlenen "Hayatın hakkını veren çocuklar yetiştirmek" adlı söyleşiye konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Baltaş, velilere ve öğretmenlere, çocukları motive etmek yerine disipline etmelerini önerdi.

Velilerin çocuklarını sorumlulukla ödüllendirmeleri gerektiğini vurgulayan Baltaş, çocukların motive edilmesi için istisnai bir çaba harcamaya gerek olmadığını kaydetti.

"Çocuklar disiplinle erken tanışmalı"

Çocukların çok küçük yaşlarda disiplin kavramıyla tanışması gerektiğini dile getiren Baltaş, şu tavsiyelerde bulundu:

"Disiplin, baskı, dayatma, güç kullanma, çatık kaş değil, disiplinin tutarlılık olduğunu anlatmak gerekiyor. Disiplin, hedeflerde, ilkelerde, davranışlarda tutarlılıktır. Çocukları sorumlulukla ödüllendirin, motivasyonla değil, disipline odaklanın. Hayat başarısıyla akademik başarı paralel gitmiyor. Akademik başarısı yüksek olan insanların hayatta aynı performansı gösteremediğini çevremizde kısa gözlem yaptığımız zaman görüyoruz. Hayat başarısını sağlayan özelliklerde, daha çok sosyal becerileri geliştirme, insanlarla fonksiyonel iletişim kurabilme, hayata karşı olumlu tutum içerisinde olma, başarısızlıktan korkmama var."

Disiplinin çok küçük yaşlarda çocuklara sağlanabileceğini vurgulayan Baltaş, "Çocuklar yatağını toplayabilir, dişlerini düzenli fırçalayabilir. Bunlar küçük şeylerdir fakat çocuğa küçük yaşta sorunluluk duygusu kazandırır. Çocuklar hayatta en temel bilgilerini anaokullarında öğrenir ve bu bilgiler ömür boyu devam eder." dedi.

Baltaş, bu vatanın çok zor elde edildiğinin çocuklara küçük yaşlarda anlatılması gerektiğini belirterek, bu topraklara sahip çıkacak nesillerin yetiştirilmesini diledi.

Söyleşinin ardından TED Edirne Koleji kurucusu ve Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Baltaş'a teşekkür ederek kristal minyatür kürek teknesi hediye etti.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
img

Survivor afişinde yer verilen isim fragmanda yok
img

Toplantı sonrası muhabirden Türk-İş'i küplere bindiren soru
img

Salondaki herkesin izlediği an
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara para aklama davasında Polat çifti hakkında ara karar
Polat çifti mahkemede bu kararı beklemiyordu
Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
D-8 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Salondaki herkesin izlediği an
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak
Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi

Son Dakika Haberleri

Siyah Kalp 13. bölüm tek parça full HD izleme linki KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Aralık Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Aralık Sarıyer, Kağıthane, Arnavutköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 19-20 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp CANLI izle! 19 Aralık Perşembe Siyah Kalp 14.bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Asgari ücret son toplantı ne zaman, 4. TOPLANTI ne zaman? ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Aralık Çankaya, Beypazarı, Güdül su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri 27. bölüm tek parça full HD izleme linki İnci Taneleri 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri CANLI izle! 19 Aralık İnci Taneleri 27. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Aralık günün maçları nereden izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.