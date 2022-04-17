ÇOCUKLARA CAMİYİ SEVDİRMEK İSTEYEN İMAMDAN 'MARKET' YÖNTEMİ

OLTU, ERZURUM (DHA) - ERZURUM'un Oltu ilçesinde görevli imam Arif Macit, çocuklara camiyi sevdirmek için hayırseverlerin desteği ile mini market kurup, buradaki bisküvi, çikolata, kraker gibi birçok ürünü onların almasını sağlıyor. Mini market sonrası camiye gelen çocuk sayısı 140'a kadar çıktı.

Şehitler Mahallesi, Muzaffer Çavuş Camisi'nde görevli imam Arif Macit, çocuklara camiyi sevdirmek için mini market kurdu. 3 aylara özel tasarlanan mini market ilgi çekince, camiye gelen çocuk sayısı da kısa sürede arttı. Kuran eğitimin yanı sıra camideki diğer etkinliklere de katılan çocuklar, hayırseverlerin katkıları ile içerisinde bisküvi, çikolata, kraker gibi birçok ürünün bulunduğu mini marketten istediklerini seçebiliyor.

Camide daha önce de farklı etkinlikler yaptıklarını belirten Arif Macit, 3 aylar gelince çocuk sayısını daha da artırmak amacıyla ücretsiz satış yapan mini bir market hazırladık. Recep ayında 6 olan çocuk sayısı, sonraki günlerde daha da arttı. 70 erkek öğrenci ve bir o kadar da kız öğrencimiz var. Bu etkinliklerimiz devam ediyor. Bizlere desteklerini esirgemeyen hayırseverlerden Allah razı olsun, teşekkür ediyorum dedi.