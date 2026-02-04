Çocuklara Ait Müstehcen İçerikli Materyallerin Satışıyla İlgili Operasyonda 49 Kişi Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında çocuklara ait müstehcen içerikli materyallerin satışını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 49 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yürütülen bir soruşturma kapsamında çocuklara ait müstehcen içerikli materyallerin satışını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 49'unun gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturma kapsamında, çevrimiçi cocuğun cinsel istismarı ve taciziyle yapılan mücadele içerisinde suçu önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, çocuklara ait müstehcen içerikli materyallerin satışının gerçekleştirdiği tespit edilmiş, buna ilişkin 15 Ocak 2026 tarihinde basın açıklaması yapılmış, bu kapsamda derinleştirilen soruşturma işlemleri yönünden kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur."

İstanbul il genelinde yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 138 adreste 13 Ocak-15 Ocak 2026 tarihleri arasında suç delillerinin elde edilmesine yönelik arama ve el koyma işlemleri yapılmıştır. Yapılan işlemler sonucunda elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda suç delili elde edilen 53 şüpheli şahsın yakalamasına yönelik 4 Şubat 2026 tarihinde gözaltı kararı verilmiş, yapılan çalışmalar neticesinde 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay kapsamında tespit edilen firari şahıslara yönelik yakalama çalışımaları ve soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir."