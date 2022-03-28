Öğrenciler için "erişilebilirlik" temalı ödüllü yarışma düzenlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, erişilebilir kentler ve teknolojilerin geliştirilmesi, öğrencilerin "Erişilebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam"a destek olmaları amacıyla, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, şiir, resim ve film kategorilerinde "Erişilebilirlik" temalı yarışmalar düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından erişilebilirliğin temel hak olduğu bilincinin yaygınlaştırılması ve Türkiye'de erişilebilirlik kültürünün oluşturulması, okul çağındaki çocukların ve gençlerin konuyla ilgili farkındalık kazanmaları hedeflenen yarışmaya, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecek.

Yarışmalarda erişilebilirliğin, çocukların ve gençlerin gündemine taşınarak, yarışma için hazırlayacakları eserleri ile erişilebilir kentlerin inşa edilmesine, teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlanması ve öğrencilerin yarışmaya katılarak "Erişilebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam"a destek olmaları amaçlanıyor.

Resmi ve özel okul öğrencilerinin katılabileceği yarışmaya başvurular bugün başlayacak ve 25 Nisan 2022'de sona erecek.

İşaret Dili ile çekilmiş kısa filmler de yarışmaya kabul edilecek

Yarışmada, kategoriler ilkokul öğrencileri için "şiir", ortaokul öğrencileri için "resim", lise öğrencileri için ise "kısa film" şeklinde olacak.

İlkokul 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri yarışmaya serbest teknikle hazırladıkları şiirleri, ortaokul öğrencileri erişilebilirlik konusunu ele aldıkları resimleri, lise öğrencileri ise bireysel veya grup olarak en az 1 dakika, en fazla 3 dakika süreli hazırladıkları kısa filmle yarışmaya katılabilecek.

Türk İşaret Dili ile çekilmiş kısa filmler de yarışmaya kabul edilecek.

Öğrenciler hazırladıkları eserleri okul yönetimine teslim edecek. Her okul yarışmada bir eser ile temsil edilecek. Bu nedenle seçilen eser için okul yönetimi tarafından Bakanlığın yarışma başvuru sayfası "https://erisilebilirlik.aile.gov.tr/" adresinden gerekli adımlar izlenerek, 9 Mayıs 2022 tarihine kadar başvuru gerçekleştirilecek.

Resim kategorisinde okulu temsilen seçilen eserler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne elden veya posta yolu ile teslim edilebilecek.

İlk 3'e girenlere ödül verilecek

Yarışmaya katılan eserler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, kamu kurumları ve engellilere yönelik hizmet veren konfederasyonlardan temsilciler ile akademisyenlerden her bir kategori için oluşturulan değerlendirme kurulları tarafından incelenecek.

Değerlendirme sonucunda her kategoride birinciye 6 bin lira, ikinciye 4 bin lira ve üçüncüye ise 2 bin lira ödül verilecek.

Yarışmada ilk üçe giren eserler, 7 Haziran 2022 tarihinde "https://erisilebilirlik.aile.gov.tr/" adresinden duyurulacak.