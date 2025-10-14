Çocuklar ve Aileler İçin Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği

Yeşilay Samsun Şubesince düzenlenen "Çocuk Şenliği ve Aile Atölyeleri" etkinliğiyle çocuklar ve ailelerinin bağımlılıktan uzak tutulması hedefleniyor.

Canik Belediyesi, Canik Gençlik Merkezi, Yeşilay Samsun Şubesi ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen "Çocuk Şenliği ve Aile Atölyeleri", Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa katılan çocuklar ve aileler, tanışma oyunları, yarışmalar ve orta oyunlarıyla aileler vakit geçirdi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca ebru sanatıyla çanta ve kitap ayracı boyama ile kutu oyunları atölyeleri düzenlendi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, 2025 "Aile Yılı" kapsamında çocuklara ve ailelere yönelik etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Şenlik kapsamında anne ve çocuk atölyeleri oluşturduklarını belirten Güneş, "Burada Genç Kızılay ve Genç Yeşilay etkinlikler yapıyor. Çocuklarımızla oyunlar oynuyorlar. Oyunların akabinde Yeşilay Kadın Komisyonumuz ile ailelerin ve çocukların birlikte gerçekleştireceği atölyeleri tamamlayacağız. Burada çocuklarımızı ve annelerimizi bir araya getirerek güzel bir etkinlik alanı oluşturmaya çalıştık." dedi.

Okul Destek Projesi kapsamında yer alan çocukları etkinliğe davet ettiklerini dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Anneler ve çocuklarla birlikte burada güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. İlk olarak çocuklarımızla birlikte kaynaşma etkinlikleri yapıyor ve oyunlar oynuyoruz. Bu atölye kısmında ise özellikle annelerimizle çocuklarımızın birlikte yapacağı ebru atölyemiz var. Anne ve çocuklarımızın birlikte gerçekleştireceği çanta boyama etkinliği yapacağız. Çocuklarımızın oynayacağı kutu oyunları ve akıl, zeka oyunlarımız var. Son olarak da çocuklarımızın kitap ayracı olarak kullanacağı boyama etkinliğiyle birlikte etkinliğimizi tamamlayacağız."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile ve Toplum Hizmetleri Birimi Sorumlusu Emrah Delen ise bu tür etkinliklerin devam etmesi için çalıştıklarını kaydetti.