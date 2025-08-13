Çocuklar Van Gölü Sahilini Temizledi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çocuklar Van Gölü sahilinde biriken çöpleri topladı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Tatvan Aile Destek Merkezince çevre temizliğine dikkat çekmek ve duyarlılık oluşturmak amacıyla Van Gölü sahilinde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan 50 çocuğa Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dilruba Ercan tarafından çevre temizliği ve su kaynaklarının önemi hakkında bilgi verildi.

Çocuklar ardından sahil boyunca biriken çöpleri topladı.

Ercan, basın mensuplarına, amaçlarının çocuklarda çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Çocuklara Van Gölü ile ilgili farkındalık eğitimi verdiklerini belirten Ercan, "Çocuklara temiz bir gölün nasıl olması gerektiğini anlattık. Ardından çocuklarla sahil temizliği yaptı. Onlara doğayı korumayı ve temiz bir gelecek bırakmayı öğretmeye çalıştık. Çok verimli bir etkinlik oldu." dedi.

Tatvan Aile Destek Merkezi eğitmeni Büşra Çiçek ise "Amacımız çocuklara doğa ve çevre bilinci kazandırmak. Yaz boyunca bu tür etkinlikleri sürdürmeyi planlıyoruz." diye konuştu.