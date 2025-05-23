Çocuklar Su Tasarrufunu Tiyatroyla Öğreniyor

Su tasarrufunu tiyatro ile öğreniyorlar

ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, suyun önemi ve su tasarrufu konularında farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Küçük Su Damlası" adlı tiyatro oyunu, Erzurum'da minik izleyicileriyle buluşuyor.

Gelecek nesillerde su bilincini geliştirmeyi hedefleyen özel oyun, Şükrüpaşa Kocatepe İlköğretim Okulunda sahnelendi. Okul bahçesinde kurulan seyyar tır üzerindeki tiyatrosu çocukların ilgisi ile karşılaştı. Tiyatro etkinliğine Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'da izledi.

103 okulda yaklaşık 20 bin öğrenciye ulaşıldı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, su bilincinin ve su tasarrufunun önemi başta çocuklara olmak üzere genç nesillere aktarılmaya devam edildiğini ifade eden DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, "Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordinasyon sağlanarak belirlenen okullarda, suyun hayati önemini anlatan ve çocuklara su tasarrufunu eğlenceli ve öğretici bir şekilde aktaran "Küçük Su Damlası" adlı tiyatro oyunu sahnelenmiştir. Oyun, hem okulların salonlarında hem de DSİ Tanıtım Tırı aracılığıyla öğrencilerle buluşturulmuştur. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlükleri ve Şube Müdürlüklerinin değerli katkılarıyla yürütülen bu çalışmalar sayesinde, bugüne kadar 103 okulda yaklaşık 20 bin öğrenciye ulaşılmıştır. Etkinliklerde çocuklara sadece tiyatro gösterisi sunulmakla kalınmamış, aynı zamanda su bilincini pekiştirmeye yönelik hazırlanan DSİ Çocuk Etkinlik Kitabı, Çocuksu Dergisi ve Boyama Kitabı da hediye edilmiştir. Bu anlamlı faaliyetlerle, çocuklarımızın erken yaşta su kaynaklarımızın korunması konusunda bilinçlenmesi, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olarak görülmektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak, suyun her damlasının değerli olduğu bilinciyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı, sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Devlet Su İşleri olarak, su kaynaklarımızı korumak ve tasarruflu kullanmak adına toplumun her kesiminde farkındalık oluşturacak çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.