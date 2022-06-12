Çocuklar römork havuzda serinliyor - Haberler

Çocuklar römork havuzda serinliyor

Adana Kozan'da bir çiftçi, traktörün römorkunu havuza dönüştürüp çocuklara yüzme keyfi yaşattı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde çocuklar, havuza dönüştürülen römorkta serinliyor.

Kozan'a bağlı Eskikabasakal Mahallesinde yaşayan ve çiftçilik yapan Yılmaz ailesi sıcaklar ile birlikte çocuklarını mutlu etmek için hasadı tamamlanan buğday sonrası kullandıkları traktör römorkunu seyyar havuza dönüştürdü. Sıcaktan bunalan çocuklar römork havuzda doyasıya eğlendi.

Seyfullah Yılmaz, yeğenleri ve çocukları mutlu olsun diye römorktan havuz yaptıklarını belirterek, "Köyümüzde havuz yok. Havalar sıcak. Denize gidemiyoruz. Biz çiftçiyiz çalışıyoruz. Çiftçi çocuğunun eğlencesi oldu. Köyde sürekli iş oluyor. Çocuklar çok seviniyor. Köyden tüm çocuklar geliyor eğleniyorlar" dedi.

Çocuklardan ise röpork havuzda serinlemenin keyfini yaşıyor.