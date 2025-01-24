Çocuklar Puhu Yavrularını Koruma Altına Aldı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki çocuk, parkta buldukları puhu yavrularını koruma altına alarak belediye ve doğa koruma ekiplerine teslim etti.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde çocuklar tarafından parkta bulunan puhu yavruları koruma altına alındı.
Sunguroğlu Mahallesi İhsan Emralioğlu Parkı'nda 2 çocuk, oyun oynadıkları sırada yerde 2 kuşun hareketsiz durduğunu fark etti.
Çocukların haber vermesi üzerine parka gelen aileleri, 2 puhu yavrusunu Sungurlu Belediyesine götürdü.
Burada veteriner hekimce yapılan incelemede sağlık sorunu olmadığı belirlenen puhu yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel