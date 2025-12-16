Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Çocuklar İçin Güvenli Dijital Ortamlar Oluşturmayı ve Zararlı İçeriklerin Önüne Geçmeyi Önceliyoruz"

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocukların dijital dünyada neyin risk, neyin fırsat olduğunu bilmesini istiyoruz, aynı şekilde anne, babaların ve eğitimcilerin de çocuklara doğru rehberlik etmesini hedefliyoruz. İkincisi, koruyucu ve önleyici çalışmalar. Çocuklar için güvenli dijital ortamlar oluşturmayı ve zararlı içeriklerin önüne geçmeyi önceliyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde "Çocuklar Güvende: Dijital Dünyada Çocukları Güçlendirmek Tanıtım Programı"na katıldı.

Programda konuşan Bakan Göktaş, program kapsamında çocukların dijital dünyada güvende olması için hayata geçirilen iki önemli çalışmanın detaylarının paylaşılacağını belirterek, çalışmalardan ilkinin dünyada çocukların güçlendirilmesine yönelik "eylem planı", ikincisinin ise "Çocuklar Güvende" internet sitesi ve mobil uygulaması olduğunu belirtti.

Çocukların erkenden internetle tanıştığına, internetin imkanlarının yanı sıra birçok tehlike ve riski de barındırdığına, siber zorbalık, uygunsuz içerikler, istismar ve teknoloji bağımlılığının bu risklerin sadece birkaçı olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Eylem planımız 4 temel başlık üzerine kurulu. Birinci başlık, farkındalık ve bilinçlendirme. Çocukların dijital dünyada neyin risk, neyin fırsat olduğunu bilmesini istiyoruz, aynı şekilde anne, babaların ve eğitimcilerin de çocuklara doğru rehberlik etmesini hedefliyoruz. İkincisi, koruyucu ve önleyici çalışmalar. Çocuklar için güvenli dijital ortamlar oluşturmayı ve zararlı içeriklerin önüne geçmeyi önceliyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın ekran dışında da sağlıklı ve nitelikli zaman geçirmelerini destekleyen politika ve uygulamaları güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Üçüncüsü, müdahale ve destek mekanizmaları. Dijital dünyada bir riskle karşılaşan ya da zarar gören çocuklara yönelik danışmanlık ve rehberlik sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Dördüncü ve son başlık ise yasal ve kurumsal düzenlemeler. Burada amacımız, çocukların dijital ortamda korunmasını sağlayacak mevzuatın güçlendirilmesi, kişisel verilerin korunmasıdır. Dijital dünyada çocukları güçlendirmek eylem planımız tüm kamu kurumlarımızla, üniversitelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ile yürütülecek."

"Amacımız, dijital dünyada çocukları yalnız bırakmamak ve ebeveynleri bu süreçte doğru bilgiyle desteklemek"

Dijital medya ve oyun platformlarına dair düzenleyici ve denetleyici bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Aileler, çocukları bir riskle karşılaştığında, nasıl hareket edecekleri konusunda her zaman bir desteğe ihtiyaç duyuyor. İşte bu ihtiyaçtan hareketle, 'Çocuklar Güvende' internet sitesi ve mobil uygulamasını hazırladık. Peki bu site nedir, neden kuruldu ve içinde ne var? Öncelikle şunu söylemek isterim, bu platform, çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği risklere karşı onları korumayı amaçlıyor. Aynı zamanda, ailelere, öğretmenlere, rehberlik servislerine ve sosyal hizmet uzmanlarına yol gösteren kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor. Amacımız, dijital dünyada çocukları yalnız bırakmamak ve ebeveynleri bu süreçte doğru bilgiyle desteklemek. Sitenin ve mobil uygulamanın içinde ailelerin dijital cihazlarda ebeveyn denetimini nasıl sağlayabileceğini anlatan açık ve anlaşılır bilgiler yer alıyor. Ekran süresi yönetimi, dijital ebeveynlik, teknoloji bağımlılığı ve sosyal medyada çocuk paylaşımının riskleri gibi konular da sade bir dille ele alınıyor. Sadece ebeveynler için değil, çocuklar için de özel olarak hazırlanan içeriklerimiz var. Akran zorbalığını tanımaya ve bununla başa çıkmaya yardımcı olan videolar burada yer alıyor. Ayrıca güvenli internet bilinci kazandıran kitaplar ve eğitici materyaller de önemli başlıklar arasında bulunuyor. 'Benimle paylaş' alanı sayesinde çocuklarımız, internette karşılaştıkları zararlı içerikleri bildirerek sürecin aktif bir parçası oluyor."

Uygulama üzerinden çocukların acil durumlarda tek tuşla yardım çağrısı yapabileceğini belirten Bakan Göktaş, bildirimlerin ilgili birimlere ve Alo 183 hattına yönlendirildiğini söyledi.