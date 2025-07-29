Çocuklar İçin Erişilebilirlik ve Güvenlik Sempozyumu Gerçekleştirildi

Çocuklar İçin Erişilebilirlik ve Güvenlik Sempozyumu Gerçekleştirildi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğinde düzenlenen sempozyumda, çocukların erişilebilir ve güvenli bir çevrede yaşamaları için gerekli çalışmalar ele alındı. Yetkililer, erişilebilir mimari düzenlemelerin tüm bireyler için önemli olduğunu vurguladı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğinde "Çocuklar İçin Yapılı Çevrede Erişilebilirlik ve Güvenlik Sempozyumu" düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen sempozyumda, çocukların ev, okul, park ve tüm kentsel yaşam alanlarında ihtiyaç duydukları erişilebilir ve güvenli çevrenin oluşturulmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, programda yaptığı konuşmada, çocukların yaşam çevrelerindeki ihtiyaçlarının altını çizerek, erişilebilir mimari düzenlemelerin herkes için gerekli olduğunu vurguladı.

Tarıkdaroğlu, erişilebilirliğin sadece engelli bireyler için değil, yaşlılar, hamileler, bebek arabası kullananlar, geçici engeli bulunanlar, çok uzun ve çok kısa boylular gibi geniş bir kitle için ihtiyaç olduğunu belirtti.

Boyları, hareket becerileri, güçleri ve bilişsel düzeyleri yetişkinlerden farklı olduğu için çocukların da erişilebilirliğin hedef grubunda yer aldığını dile getiren Tarıkdaroğlu, sempozyumda özel gereksinimli çocuklar dahil tüm çocukların erişilebilirliğinin ele alınacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 16 Mayıs'ın, "Ulusal Erişilebilirlik Günü" ilan edildiğini anımsatan Tarıkdaroğlu, ayrıca Bakanlık bünyesinde "Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği İzleme Komisyonu"nun kurulduğunu söyledi.

"UNICEF her zaman desteğe hazır"

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise erişilebilirliğin önemine dikkati çekerek engelli çocuklar için bunun ne kadar mühim olduğunu aktardı.

Marchi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF'in engelli çocuklar için ortak çalışmalarından duydukları gururu dile getirirken, engelli çocuklar için UNICEF'in her zaman desteğe hazır olduğunu bildirdi.

Program kapsamında düzenlenen üç farklı oturumda, kamu kurumu uzmanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu ve özel sektör temsilcileri çocuklar için erişilebilirlik ve güvenlik konularında sunum yaptı.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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