Haberler

Ocak ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak ayında çocukların aileleriyle birlikte desteklenmesi adına 1 milyar 767 milyon lira tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Göktaş, çocukların eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için çalıştıklarını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayına ilişkin 1 milyar 767 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Çocukların aile ortamında büyümesinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli rolü olduğunu hatırlatan Göktaş, bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini ifade etti.

Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmesi, güvenli ve sevgi dolu aile ortamında büyümesi için gayretle çalıştıklarının altını çizen Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için ocak ayına ilişkin 1 milyar 767 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini hesaplara yatırdık." bilgisini verdi.

Bakan Göktaş, memur maaş katsayısındaki artışla ortalama 9 bin 723 liraya yükselen SED ödemelerinde, ocak ayına ilişkin farkın şubatta hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında

Leyla davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Mamdani'den dikkat çeken hareket! Resmi konutuna taharet musluğu taktırmış

Müslüman başkan yine gündem! Resmi konuta yaptırdığına bir bakın
Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor

Yunan gazeteciye verdiği yanıt basın toplantısına damga vurdu
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

4 milyona yakın takipçisi var! Ünlü fenomen gözaltına alındı
Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında

Leyla davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi

Üvey annesini öldürüp firar etmişti! Cezaevinde intihar etti
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı

35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı