Çocuklar Güzeldağ Kayak Merkezi'nde keyifli anlar yaşadı

Muş'ta Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, yarıyıl tatilinin son gününde Güzeldağ Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle eğlenceli anlar yaşadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar için Vali Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır'ın katılımıyla etkinlik organize edildi.

Güzeldağ Kayak Merkezi'nde yapılan etkinlikte çocuklar, kızaklarla kayarak keyifli zaman geçirdi.

Vali Çakır, gazetecilere, çok güzel bir havada çocuklarla yarıyıl tatilinin son gününde güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çocuklarla beraber kızaklarla kaydıklarını ve güzel havanın tadını çıkardıklarını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Keyifli anlar yaşadık. Çocuklarımızla yemek yedik. Muş Güzeldağ Kayak Merkezi şehir merkezinin hemen yanında. Ulaşımı kolay. Şu anda kar yüksekliği yaklaşık 50 santimetre civarında. Bu güzel kayak merkezini görmeyen vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz."

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Cihat Abukan ve Mustafa Batuhan Alpboğa ile eşleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay ve çocuklar katıldı.