Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Niğde'de yaptırılan anaokulu açıldı

BOR, NİĞDE (AA) - Sanatçı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Niğde'nin Bor ilçesinde yaptırılan anaokulu hizmete alındı.

Mehmet Güleç İlkokulu bahçesinde "Çocuklar Gülsün Diye Murat Halim Gürs" adı verilen 2 derslikli anaokulunun açılışına, Vali Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, sanatçı Gülben Ergen, hayırsever Elif Yücel, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Vali Şimşek, törende yaptığı konuşmada, eğitim ve çocuklar için yapılan yatırımın en önemli yatırımlar olduğunu söyledi. Anaokulunu kente kazandıran Gülben Ergen ve hayırsever Elif Yücel'e teşekkür eden Vali Şimşek, "Çocuklarımızı ne derece iyi eğitebilirsek, onları bilgili, donanımlı ve sağlıklı nesiller olarak en önemlisi de bayrağını, vatanını, dinini seven kutsal değerlerini bilen nesiller olarak yetiştirebilirsek geleceğimiz de o derece emin ellerde olacaktır. Ülkemizin geleceği de parlak ve aydınlık olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Gülben Ergen de derneğin Türkiye'de yaptırdığı anaokullarının 42'ncisinin Bor'da açıldığını dile getirerek şunları kaydetti:

"23 Nisan bizim evde hep bir gün öncesinden kutlanmaya başlıyor. Öyle büyük bir bayram ki dünya çocuklarına armağan edilmiş, bizim de onurla gururla avaz avaz kutlamamız gereken bir bayram. Çocuklar Gülsün Diye Derneğinin 10 senedir kurucusu ve başkanı olarak bugünü hep çok önemsedim. Dernek olarak ülkemize bir anaokulu daha armağan edebilmenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene. Yaşasın okul öncesi eğitimi ve okul öncesi eğitimi destekleyen herkes."

Hayırsever Elif Yücel ise hayallerini gerçekleştirmesine sebep olan Gülben Ergen'e teşekkür ederek "Yaklaşık 14 yıl önce kaybettiğim ağabeyim Halim Murat Gürs'ün ismi anılarak eğitim ve öğretimin ilk adımı olan okulumuzda çocuklarımızın eğitim görecekleri hissi bana çok iyi geliyor." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okul açıldı. Ergen ve beraberindekiler, sınıfları gezdi, öğrencilerle bir araya geldi.

Tören, Vali Şimşek'in Ergen ve Yücel'e plaket vermesiyle tamamlandı.