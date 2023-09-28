ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE DERNEĞİ'NİN OSMANİYE'DE İNŞA ETTİĞİ ANAOKULU AÇILDI

SANATÇI Gülben Ergen'in başkanlığını yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde, bağışçı 'Bridge to Turkey Fund' tarafından Osmaniye'de inşa edilen 48'inci anaokulu hizmete açıldı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Sanatçı Gülben Ergen'in öncülüğünde yapılan çalışmalarla deprem bölgesindeki 11 kentte 11 anaokulu açılıyor. Proje kapsamında Osmaniye merkez Şehit Tayfun Doğan İlkokulu bahçesinde 2 derslikli anaokulu yaptırıldı. Açılışa, sanatçı Gülben Ergen de katıldı. Burada öğrencilerin ve halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 54 anaokulumuzda 11 bin 200 öğrencimizle eğitim öğretim hizmetimiz devam etmektedir. Hayırseverlerimizin eğitim alanına ilgi duyması, yatırım yapması, toplumla kucaklaşma ve sevgi bağı oluşturma vesilesidir. Bu okulun temelinde sevgi ve iyilik düşüncesi var, hayırseverlik bilinci, dayanışmanın asil ruhu var. Hayırseverlik insan sevgisi temelinde yükselen öyle bir bilinç ki toplumu da yüceltmektedir. Bu vesile ile birçok öğrencimize sıcak bir yuva olacak anaokulunun yapımını üstlenerek, eğitimi her zaman önceleyen, Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin başkanı Gülben Ergen'e çok teşekkür ederiz dedi.

'GURUR DUYDUM'

Gülben Ergen ise Osmaniye'nin kendisini çok güzel karşıladığını belirterek, Tabi ki devlet büyüklerimiz buradalar ama en çok 'anne' katılımını ben Osmaniye'de yaşadım. En çok anneler ve çocukları burada gördüm ve çok mutlu oldum. Bir şehirde anneler bir okulu sahiplenirlerse oranın sırtı yere gelmez. Biraz önce valimizden de Osmaniye'nin eğitim alanında ne kadar üstün başarılar, dereceler yakaladığını öğrendim, gurur duydum. Bugün 48'inci anaokulumuzu açıp, Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim ediyoruz, sizlere emanet ediyoruz. Bu okulun açılmasında Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlarımızın BTF aracılığıyla bize oluşturduğu bir kumbaranın çok katkısı var, çok teşekkür ediyoruz diye konuştu.

Gülben Ergen, kendisine çocuklar tarafından hediye edilen Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafını başının üzerinde taşıyacağını ifade ederek, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde elimde Atatürk ve Türk bayrağıyla ben bu emanete sahip çıkacağım. Anneler, çocuklar, öğretmenler siz de sahip çıkın olur mu dedi.

Törende konuşan Vali Erdinç Yılmaz, okulun yapılmasının Osmaniye adına kendilerini çok mutlu ettiğini belirtirken, şöyle konuştu Gerçekten büyük bir sosyal sorumluluk projesi. Böyle kıymetli bir sanatçımızın buna öncülük etmesinden çok mutlu olduk, çok teşekkür ediyoruz. Bu projede minik kalplerde yer bulacağına, çocuklarımızın geleceğinde çok önemli katkılar sağlayacağına hiç şüphemiz yok. Bu okulun kentimize kazandırılmasında öncülük eden Gülben hanıma bir kez daha çok teşekkür ediyorum.

Vali Erdinç Yılmaz, konuşmasının ardından Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Gülben Ergen'e teşekkür plaketi takdim etti. Açılış konuşmaları ve plaket takdiminin ardından Vali Yılmaz, Gülben Ergen ve protokol mensupları anaokulunun açılışını öğrencilerle birlikte yaptı. Açılışın ardından Vali Yılmaz, Gülben Ergen ile birlikte okulu gezerek, öğrencilerle sohbet etti.