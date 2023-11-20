Çocuklar Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistin haritasına el izlerini bıraktı

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları mensupları ve çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, Gazzeli çocuklar için Filistin haritası üzerine ülkenin renklerini içeren boyalarla el izleri bıraktı.

Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, bazı kadın milletvekilleri, ilçe teşkilatları, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Açıklama öncesinde çok sayıda çocuk ve kadın, zemin üzerine hazırlanan Filistin haritasına ülkenin renkleriyle boyadıkları elleriyle iz bıraktı.

Etkinlik sonrası açıklama yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, bugünün "Dünya Çocuk Hakları Günü" olduğunu hatırlatarak, dünyanın birçok yerinde, kendi topraklarında "yaşam hakkı" ellerinden alınan çocukların bulunduğunu söyledi.

BM Çocuk Hakları Bildirgesi'nde yer alan çocuk haklarına işaret eden Demirer, "Gazze'de her geçen 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor. Hayalleri, umutları, hayatı elinden alınan, sadece bir sayıdan ibaret olmayan 5 bin 500 çocuk." ifadelerini kullandı.

Demirer, dünyanın gözü önünde çocukların, kadınların, sivillerin bombalarla katledildiğini belirterek, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı sağır edici bir sessizlik yaşandığını dile getirdi.

Dünya halklarının ateşkes çağrısına özellikle ABD ve Batı yönetimlerinin sessiz kaldığına işaret eden Demirer, şöyle konuştu:

"Biz ise onların umutlarına, yarınlarına, Gazze'nin çocuklarına el vermek için buradayız. Gazze'nin çocuklarını, daima hatırlamak için buradayız. Bombaların gölgesinde aç ve susuz hayat mücadelesi veren, yaşamasına hak tanınmayan Gazzeli çocuklar için "artık yeter" diyoruz. İnsanlık vicdanı ve yüce yaratıcı bu katliamı yapanları asla bağışlamayacak. Onlar ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Fakat şunu göremiyorlar, bir avuç Filistinliden kurtulmaya çalışırken tüm vicdan sahibi dünya halklarını birer Filistinli yaptılar."

"20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü"nde, artık bu dünyada nefes almasına, yaşamasına hak tanınmayan çocuklar için Gazze'ye el verdiklerini dile getiren Demirer, çocuk ölümlerine alışmayacaklarını ve ölümlerini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatan Demirer, şunları kaydetti:

"Gazzeli, Filistinli her nereli olursa olsun tüm mazlum coğrafyalardaki çocukların yaşam hakkını savunmak adına, tüm insanlığı göreve davet ediyoruz. Bizler ise AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları teşkilatı olarak Gazze'ye el vermeye, hem onların hem tüm mazlum çocukların sesi olmaya hem de çocuklar için daha müreffeh, daha iyi bir gelecek adına çalışmaya devam edeceğiz. Tüm dünya insanlarını, barış için çaba sarf etmeye davet ediyoruz. Tüm dünya liderlerini, insani değerleri adına sorumluluk almaya ve Filistin halkının çağrısına cevap vermeye çağırıyoruz. Uluslararası kuruluşları, Filistin'deki bu acı olaylara duyarlılık göstermeye, bir an önce ateşkes sağlamaya, Filistin'in toprak bütünlüğünün korunarak çocuklarının özgürce yaşayacağız barışın tesis edilmesi için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."