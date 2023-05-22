'Çocuklar dijital kütüphaneyle okuma alışkanlığı kazanıyor'

Çevrim içi eğitim ve dijital okuryazarlığın yaygınlaşmasıyla e-kitap platformlarının popülaritesinin de arttığını belirten e-kitap platform kurucusu Esat Uğurlu, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünya genelinde birçok insan, günlük rutin işlerinde akıllı telefon ve tabletlerden faydalanıyor.

Çevrim içi eğitim ve dijital okuryazarlığın yaygınlaşmasıyla e-kitap platformlarının popülaritesinin de arttığını belirten e-kitap platform kurucusu Esat Uğurlu, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünya genelinde birçok insan, günlük rutin işlerinde akıllı telefon ve tabletlerden faydalanıyor. Dijital çağa doğmuş çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını küçük yaşta kazandırmak için uygulamamızda okuyuculara farklı konularda ve seviyelerde yüzlerce kitap sunuyoruz. Böylelikle çocukların dijital kütüphane ile okuma alışkanlığı kazanmaları kolaylaşıyor" dedi.

Londra merkezli araştırma şirketi Technavio'nın hazırladığı rapora göre, küresel e-kitap pazarının 2027'ye kadar 8,3 milyar dolar değerine ulaşması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan e-kitap platformu Okuvaryum Kurucusu Esat Uğurlu, e-kitap platformlarının ivmeyle gelişip büyümesindeki etkenlerin başında kaliteli içeriğe hızlı ve kolay erişim, değişik ilgi alanlarına uygunluk ve basılı kitaplara oranla çok daha uygun fiyatla okuyucuya ulaşmak olduğunu vurguladı. Çocukların zaten kullandıkları cihazlarla kitap okumayı severek bunu bir alışkanlığa dönüştürmesinin çok daha kolay olduğunu belirten Uğurlu, "Eğlenceli bir uygulama ve yüzlerce farklı hikaye ile çocukların kendi ilgi alanlarına hitap eden kaynak çeşitliliğini yaratıyoruz" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLAR YÜZLERCE HİKAYE ARASINDAN İLGİ ALANLARINA EN UYGUN OLANI SEÇEBİLİYOR"

Kitap okumanın çocukların hayal gücünü zenginleştirmeye, empati yeteneğini ve dil becerilerini geliştirmeye yardımcı olduğunun altını çizen Esat Uğurlu, "Ebeveynler kendilerine çocuklarına kitap okumayı nasıl sevdireceklerini sık sık soruyor. Dijital platformların basılı materyaller ile birlikte kaynak olarak kullanılması artık çağın gereksinimi haline geldi. Dijitalleşmenin etki alanı ve besleyici yönünden faydalanarak çocuklar için yüzlerce kitap seçeneğini platformumuzda barındırıyoruz. Çocuklar tablet, akıllı telefon gibi sürekli kullandıkları cihazlarda hem keyifli vakit geçiriyor hem de okuma alışkanlığı kazanıyor. Yeni gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile Yapı Kredi Yayınları'nın çok beğenilen çocuk kitapları da platformumuzdaki yerini aldı" diye konuştu.

"EVRENSEL ETİK DEĞERLERİ GÖZETİYORUZ"

Okuma becerilerinin yorumlama, aktarma, eleştirme ve üretme temelinde geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Uğurlu, "Çocukların okuduklarına daha iyi odaklanması için reklamsız erişilebilen uygulamamızdaki hikayelerde özellikle evrensel etik değerlerin yer almasına ve çocuklarda duygu uyandırmasına özen gösteriyoruz. Hikayelerimizin sesli, müzikli ve efektli olması çocukların ilgisini çekiyor. Farklı çizimler gören çocukların estetik algısı da gelişiyor. Çocuklarımıza daha iyi bir platform hizmeti sunmak için kitap çeşitliliğimizi, görsellerimizi, sesli okuma içeriklerini geliştirmeye aralıksız devam ediyoruz" dedi.