Çocuklar Belediye Başkanının makam aracıyla şehir turu yaptı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, çocuklara makam aracıyla şehir turu yaptırdı.

Satıkadın Mahalle Kültürevi ve Öğrenci Yurdu inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, burada bulunan çocuklarla sohbet etti.

Çocukların makam aracıyla kendilerini gezdirmelerini istemeleri üzerine Oğuz, araca bindirdiği çocukları şehirde bir süre gezdirdi.

Çocukların lunaparka da gitmek istemeleri üzerine Oğuz, "Yarın 23 Nisan, lunaparkı sizin ayağınıza getireceğiz. Yarın sizin gününüz." dedi.

Sosyal destek merkezinin önünden geçerken Oğuz'un, "Burası ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğimiz yer." şeklindeki sözleri üzerine çocuklardan biri, "Ben burayı biliyorum, burada para geçmiyor, orada her şey puanla veriliyor." ifadesini kullandı.

Çocuklardan biri, "Eskiden gelmiştiniz, bana oyuncak vermiştiniz ben onu teyzemin kızına verdim.", bir başka çocuk da "Yolda bir kadın vardı para istiyordu, ben de annemden para alıp ona verdim." dedi.

Oğuz, "Sizler ne kadar güzel yürekli çocuklarsınız." diye konuştu.

Çocukların makam aracıyla gezdirildiği anlar, belediyenin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Öte yandan çocuklarla Oğuz arasında gülümseten diyaloglar da yaşandı.