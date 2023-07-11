Samsun'da damattan bahşiş almak için gelin arabasının önünü kesen çocuklar, canlarını tehlikeye atmalarına rağmen bahşiş alamadılar. Kaputa yapışan çocuklardan biri, lüks gelin aracının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Çocuklar bahşiş için hayatlarını tehlikeye attı

Kaputa yapışan çocuklar metrelerce lüks otomobilin önünde tutunarak koştu

SAMSUN - Samsun'da damattan bahşiş almak için gelin arabasının önünü kesen çocuklar, canlarını tehlikeye atmalarına rağmen bahşiş alamadılar. Kaputa yapışan çocuklardan biri, lüks gelin aracının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Düğün konvoylarında yaşanan tehlikeli manzaralardan biri de Samsun'da gerçekleşti. İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Gençlik Parkı mevkiinde 3 milyon TL değerindeki lüks gelin arabasının önünü kesen 6 çocuk, dakikalarca damattan bahşiş istedi. Bekledikleri zarfı alamayan çocuklardan bazıları arabanın önüne geçerek, otomobilin hareket etmesini engellemeye çalıştı.

Lüks aracın önünde tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

Belli bir süre çocukların otomobilin kaputundan ayrılmasını bekleyen şoför, arkadaki araçların sabırsızlanmasıyla çocukların kaputta olmasına aldırmadan hareket etti. Birden hızlanan lüks arabanın önünde kalan bir çocuk ise metrelerce kaputa tutunarak yolculuk ettikten sonra kendisini otomobilin soluna atarak aracın altında kalmaktan kurtuldu. Son anda kurtulan çocuğun yaşadığı panik yüzündeki ifadeye yansırken, lüks gelin aracı ise Atakum istikametine doğru devam etti.

Aksiyon filmlerini aratmayan zarf alma çabası ve tehlikeli yolculuk, yoldan geçen başka bir araçtaki yolcular tarafından kayıt altına alındı. Yaşanan durum sonrası çevredeki vatandaşlar hem çocuklara, hem de şoföre korna çalarak tepki gösterdi.