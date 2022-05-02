Çocuklar Arasında Yayılan Hepatit Endişe Yaratıyor - Haberler

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Çocuklar Arasında Yayılan Hepatit Endişe Yaratıyor

DailyMotion.com - Güncel
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Amerika ve Avrupa'da, karaciğer enflamasyonuna yol açan ağır sarılık yani hepatit vakalarıNIN çocuklar arasında yayılması, yetkilileri alarma geçirdi.

Amerika ve Avrupa'da, karaciğer enflamasyonuna yol açan ağır sarılık yani hepatit vakalarıNIN çocuklar arasında yayılması, yetkilileri alarma geçirdi. Bu artışa ne yol açıyor, ne yapılabilir, aileler ne kadar endişelenmeli? Ekibimizden Dilge Timoçin derledi

DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Haberler

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