Çocuklar ara tatil ve bayramlarda Rami Kütüphanesi'nde eğlenerek öğrendi

İstanbul'un en büyük, Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden Rami Kütüphanesi'nde Ramazan Bayramı ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda Rami Çocuk Şenliği düzenlendi.

İstanbul'un en büyük, Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden Rami Kütüphanesi'nde Ramazan Bayramı ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda Rami Çocuk Şenliği düzenlendi.

Aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından hizmete açılan Rami Kütüphanesi'ne 17-23 Nisan'da gelen çocuklar, atölyelerden drama etkinliklerine, konserlerden tiyatro ve dans gösterilerine 50'ye yakın etkinlikle tatilin tadını çıkardı.

Etkinliklerle çocuklar için kültürel, sanatsal, bilimsel ve sosyal alanlarda bilgi ve deneyim aktarımının sağlanması, ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedeflendi.

Bir hafta boyunca devam eden etkinlikler arasında, "Meddah", "Hacivat-Karagöz", "Tahtabacak", "Kuklacı Abla", "Maske Tasarım Atölyesi", "Karaoke Atölyesi", "Mum Atölyesi", "Yaratıcı Drama Atölyesi", "Masal Atölyesi", "Bilim ve Sanat Atölyeleri" ile "Uçurtma ve Oyuncak Atölyeleri" gibi faaliyetler yer aldı.

Etkinliklerle ilgili detaylı bilgilere ve etkinlik programına "ramikutuphanesi.gov.tr" adresinde bulunan web sitesi üzerinden ve kütüphanenin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.