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Çocuklar 23 Nisan'da Hastanede Bayram Coşkusu Yaşadı

Çocuklar 23 Nisan'da Hastanede Bayram Coşkusu Yaşadı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde hastanede tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen sürpriz etkinlikte eğlendi. Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile gönüllüler, çocuklara yüz boyama ve palyaço gösterileriyle moral verdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hastanede tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen sürpriz etkinlikte eğlendi.

Çarşamba İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Çarşamba Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurdu öğrencileri ile Gençlik Merkezi gönüllüleri, 23 Nisan dolayısıyla Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara bayram sürprizi yaptı.

Hastanenin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, bayram neşesini doyasıya yaşadı.

Öğrenciler ve gönüllüler, yüz boyama, palyaço ve çeşitli etkinliklerle çocuklara moral verdi.

Programa, Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turgay Ekşi, Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aykut Özturan, doktorlar, hemşireler ve gönüllüler de katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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