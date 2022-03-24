Çocukken oynayamadığı oyunların acısını 68 yaşında bocce ile çıkarıyor

İSTANBUL (AA) - Aksaray Abdulkadir Üçyıldız Huzurevinde kalan 68 yaşındaki Mehmet Böle, huzurevinde tanıştığı bocceyle çocukken oynayamadığı oyunların acısını çıkarıyor.

İstanbul'da gecekondu semtlerinde çocukluğunu geçiren Böle, ilkokulu bitirdikten sonra 12 yaşında tekstil atölyesinde çırak olarak iş hayatına başladı.

O günden sonra çok sevdiği misket ve çelik çomak gibi oyunlardan uzak kalan Böle, emekli olduktan sonra 5 yıl önce yerleştiği huzurevinde bocce sporuyla tanıştı.

Huzurevinde kurdukları takımla çalışmalarını sürdüren Böle ve arkadaşları, hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de spor yaparak sağlıklı kalıyor.

"Çok severdim oyun oynamasını ama şartlarımız buna elvermedi"

Böle, AA muhabirine, ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için çocukluğundan bu yana çalıştığını söyledi.

Huzurevinde bocce sporuyla tanıştığında çocukluğundaki misket oyunu aklına geldiğini ve zorlanmadığını anlatan Böle, "Çocukluğumda arkadaşlarımla misket ve çelik çomak oynardık. Çok severdim oyun oynamasını ama şartlarımız buna elvermedi. Doyasıya oyun oynama hayalimi gerçekleştirmek bu yaşta nasip oldu." dedi.

Spor sayesinde arkadaş çevresi arttı, kendisini dinç hissediyor

Böle, bocce ile birçok arkadaş edindiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sabah ve öğleden sonra olmak üzere her gün çift antrenman yapıyoruz. Müsabakalar olduğu dönemlerde sıkı çalışıyoruz. En son Antalya'da düzenlenen Huzur Bocce Ligi 2021'de üçüncü olduk. Birincilik hedefliyorduk ancak olmadı. İnşallah önümüzdeki turnuvaya biraz daha iyi çalışacağız. Hatalarımızdan ders çıkartıp birinci olmayı hedefliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde sporun birleştirici ruhunu ortaya çıkardık. Hiç birbirimizi kırmıyoruz, arkadaş ortamı içerisinde antrenmanlarımızı yaparak günlerimizi geçiriyoruz."

Spora başlamanın yaşı olmadığını, herkese muhakkak bir spor dalıyla ilgilenmesi tavsiyesinde bulunan Böle, spor sayesinde kendisini dinç hissettiğini kaydetti.