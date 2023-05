Çocukken hayranı olduğu uzaylı E.T'nin 400 objesini topladı

Ressam Çağatay Odabaş, bir uzaylının 10 yaşındaki Elliot ile macerasını konu alan Steven Spielberg'in yönettiği 1982 yapımı bilim kurgu filmindeki E.T.

Ressam Çağatay Odabaş, bir uzaylının 10 yaşındaki Elliot ile macerasını konu alan Steven Spielberg'in yönettiği 1982 yapımı bilim kurgu filmindeki E.T.'nin, sakız, bardak, oyuncak ve poster ile filmdekiyle aynı boyutlarda bir uzaylı heykelinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 400 objelik koleksiyonunu atölyesinde sergiliyor.

Türkiye'de 1984'te vizyona giren E.T'yi çocukluğunda izleyen ressam Çağatay Odabaş, etkisinde kaldığı filmin sevimli karakterine olan ilgisini koleksiyona dönüştürdü.

Puantilizm (noktacılık) tekniğiyle yüzlerce boyayı kullanarak resim çalışmalarına da devam eden Odabaş, Kadıköy'deki atölyesinde dünyanın pek çok yerinde çıkmış yayınlar, kitaplar, hediyelik eşyalar, oyuncaklar, video kasetler, çizimler, DVD'ler ve plaklar gibi yaklaşık 400 ürünün yer aldığı E.T. koleksiyonu oluşturdu.

Odabaş, pop kültürü içindeki karakterleri betimleyen figürlerden oluşan funko pop koleksiyonu da atölyesinde sergiliyor.

AA ekibine atölyesinin kapılarını açan Odabaş, 1984'te Kadıköy Süreyya Sineması'nda 4 yaşındayken izlediği E.T'nin sinemada seyrettiği ilk film olduğunu belirterek, "İnsanın unutamayacağı bir deneyim oluyor. Ondan sonra da filmin bu aşkı, sevdası devam etmeye başlıyor." dedi.

Koleksiyon oluşturmaya 10-12 yıl önce başladığını anlatan Odabaş, şöyle devam etti:

"Önce E.T. ile ilgili sevdiğim şeyleri topluyordum. Daha sonra onu da alalım, bunu da alalım derken iş biraz çığırından çıktı. Koleksiyonda çok enteresan parçalar var. Film bu yıl 40. yılını kutladı. 40 senelik bir film olduğu için ürünleri ve filmle ilgili objeleri bulmak son derece zor. Burada 1982'de çıkmış sakızdan tutun ilk basım kitaplara, filmdeki E.T. ile gerçek boyuttakine kadar çeşitli oyuncaklar, hediyelik eşyalar var. Dünyanın pek çok yerinde çıkmış yayınlar, kitaplar, heykeller. hediye kutuları ve çorap, aklınıza gelebilecek her şey var. 40 senelik bir film olduğu ve yeniden çevrilmediği için çevrimi bu objeleri bulmak çok zor. Masraflı ve maliyetli bir iş. Çoğu ürün yurt dışında bulunuyor. Onları bulup buraya getirmek biraz masraflı oluyor."

Türkiye'deki tek E.T. koleksiyoneri

Odabaş, dünyanın çoğu yerinde E.T. koleksiyoneri olduğunu, ancak Türkiye'de ise bunu sadece kendisinin yaptığını belirterek, sosyal medyadan kendisine ulaşanlardan, internetten, yurt dışı seyahatlerinden koleksiyonuna objeler topladığını anlattı.

Kızının da kendisi gibi koleksiyona merak saldığını dile getiren Odabaş, "Bir yere gittiğimizde o da benimle birlikte arıyor. Geçen sene E.T'yi onunla bir kez daha izledik. Onunla izlemek çok farklı. Bazı sahneleri unutamıyor, tekrar anlatıyor. Buraya ofise geldiğinde koleksiyonla da çok haşır neşir oluyor. Büyüdüğünde de devam ettireceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Odabaş, puantilizm tekniğiyle yaptığı resimleri legolara benzeterek, filmdeki karakteri yalnız bir kez resmettiğini, 2 saatlik bir filmin içinden bir anı çıkartıp ölümsüz bir hale getirdiğini anlattı. E.T'nin bir sahnesini de puantilizm tekniğiyle yaptığını aktaran Odabaş, "O da çok sevdiğim bir koleksiyonerde. Hatta geri almak istiyorum kendisinden. Geri verirse çok memnun olurum." dedi.

Koleksiyonuna çok değer verdiğini belirten Odabaş, "Koleksiyonumu kimseye devretmem. Bu maddiyatla ölçülebilecek bir şey değil. Bu bir tutku. Burası benim çalışma odam. Burada çalışırken sürekli o koleksiyona bakmak, onu kurcalamak, ilgilenmek beni besleyen bir şey. Bunun maddi bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Bunları tekrar parayla toplamaya başlasanız toplayamazsınız. Onu tekrar bir araya getirmek pek mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.

Filmdekiyle birebir aynı boyutta bir E.T. heykeline de sahip olan Odabaş, gümrükte "Ne için getirdin, lunaparka mı getirdin?" gibi ilginç sorularla karşılaştığını söyledi.

Odabaş, filmdeki çocuk karakterlerin sonraki filmlerini takip ettiğini, yurt dışındaki fuarlara katılıp objeleri imzalattığını dile getirdi.

"E.T'nin funko popu da var"

Funko pop koleksiyonu hakkında da bilgi veren Odabaş, şöyle konuştu:

"Funko pop, son yıllarda çok yükseldi. Film ve çizgi film karakterlerini belli bir forma sokarak bir tasarım haline getiriyorlar. Bunları kutulayarak satışa sunuyorlar. Bildiğim kadarıyla 27 bin civarı figür çıkardılar bugüne kadar. Hepsini toplamak mümkün değil. Ben sadece sinemayla filmle ilgili olanları, dinlediğim müzik grupları, çizgi filmlerle ilgili olanları topluyorum. Yaklaşık 500 civarı var. Bazıları da çok sınırlı sayıda üretilenler. Onları bulmak artık imkansız gibi bir şey. E.T'nin de funko popu var."

Odabaş, koleksiyonların insanların hayal gücünü ve hayatı renklendirdiğini, herkesin bir koleksiyon macerasına yelken açması gerektiğini sözlerine ekledi.