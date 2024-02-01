Çocuk, Yuttuğu Madeni Para Yüzünden Hastaneye Kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 yaşındaki Ahmet Eymen U., evde oynarken bulduğu 50 kuruşluk madeni parayı yuttu. Parayı yutan çocuk fenalaşınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde paranın yemek borusunda takıldığı tespit edildi ve çocuk başka bir hastaneye sevk edildi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 7 yaşındaki Ahmet Eymen U.'nun evde oynarken halının üzerinde bulup ağzına götürdüğü 50 kuruşluk madeni para, yemek borusuna takıldı. Çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Baykoca Mahallesi Mimar Sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Evinde oynayan Ahmet Eymen U., halının üzerinde bulduğu 50 kuruşluk madeni parayı ağzına götürdü. Parayı yutan Ahmet Eymen U. bir anda fenalaştı. Durumu fark eden aile, Ahmet'i otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede doktorlar tarafından yapılan tetkiklerde paranın yemek borusunda takıldığı tespit edildi. Çocuk, boğazındaki paranın çıkarılması için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)