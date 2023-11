Çocuk Yoksulluğu ve Suç Oranları Artıyor

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

İnsan hakları savunucusu ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, çocuk yoksulluğuna ve çocukların her geçen gün daha fazla suça sürüklendiğine dikkat çekti. 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kabul edilen 'okul sosyal hizmeti programı'nın uygulanmadığını ifade eden Foggo, "Hükümet yoksulluğu kabul etmeli, çocuk yoksulluğunu özellikle kabul etmeli... Bir an önce okul yemeği programı tüm Türkiye'de uygulanmalı, yine risk altındaki çocuklar için de okul sosyal hizmeti programını bir an önce hayata geçirmeliler" dedi.

"AŞIRI YOKSULLUK VAR VE ÇOCUKLAR AŞIRI YOKSULLUK İÇİNDE YAŞIYOR"

İzmir Barosu'nun 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlediği 'Çocuk yoksulluğu ve sosyal adalet' paneline katılan Hacer Foggo, Anka Haber Ajansı'na konuştu. Yaklaşık 9,4 milyon çocuğun yoksulluk ve sosyal dışlanma yaşadığını belirten Foggo, "Yine Aile Bakanlığı'nın bir verisine göre bini aşkın çocuk da ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı çocuklar, yani aslında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın dediğinin aksine aşırı yoksulluk var ve bu çocuklar da aşırı yoksulluk içerisinde yaşıyor ki temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı alıyorlar. Çocuk işçi sayısı çok fazla, suça sürüklenen çocuk oranı son 10 yılda yüzde 148 arttı. Okulu bırakan çocukların sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Bütün bunlar aslında çocukların yoksulluğunun gittikçe derinleştiğini gösteriyor. Biraz önce 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum'la (ÇEDES) ilgili bir basın açıklaması oldu. Gerçekten yoksulluğun büyüdüğü, çocukların artık yoksulluğu miras aldığı bugünlerde ÇEDES projesi yerine 'okul sosyal hizmeti programı' yerine getirilmeli. Çünkü okullarda bir sosyal hizmet uzmanının olması çocukların okul bırakması, uyuşturucuya bulaşması ya da çocukların suça sürüklenmesi gibi durumları azaltacak, önleyecek çünkü o uzman çocuğu hem evde hem okulda izleyecek" diye konuştu.

"2013 YILINDA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN OKUL SOSYAL HİZMETİ PROGRAMI UYGULANMIYOR"

Okul sosyal hizmet programını detaylandıran Foggo, programın çocukları akran zorbalığından, okul devamsızlığından, okul terkinden, suça sürüklenmekten ya da çocuk işçi olmaktan kurtaracağını belirterek, "2013 yılında da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bunu Resmi Gazete'de yayımladı ama bir türlü hayata geçirmedi. Okulda bir sosyal hizmet uzmanının olması, risk altındaki çocukları izlemesi, çocuğun okul bırakma riski varsa bunu önleyici tedbirler alması, çocuğu aynı zamanda evde izlemesi, çocuğu ihmal ve istismardan koruması üzerine bir program ve bu program şu anda da elzem" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMET ÇOCUK YOKSULLUĞUNU KABUL ETMELİ"

Yetkililere seslenen Foggo, şunları ifade etti:

"Hükümet yoksulluğu kabul etmeli, çocuk yoksulluğunu özellikle kabul etmeli. Bugün yetersiz beslenmeyi, okul beslenmesini, okula beslenme götüremeyen çocukları konuşuyoruz ve bu yoksulluk TÜİK verilerine, resmi verilere göre de her geçen yıl artıyor. Bir an önce okul yemeği programı tüm Türkiye'de uygulanmalı, yine risk altındaki çocuklar için de okul sosyal hizmet programını bir an önce hayata geçirmeliler"