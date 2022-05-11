Çocuk yazarlar için Tuzla'da imza günü düzenlendi

Tuzla'daki Barbaros Ortaokulu'nun 3. ve 4. sınıf öğrencileri, kaleme aldıkları kitapları düzenlenen törende imzaladı.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2016'dan beri Tuzla Deniz Harp Okulu Barbaros Ortaokulu'nun 3. ve 4. sınıf öğrencileri öğretmenlerinin destekleriyle hikaye kitabı yazıyor.

Öğrenciler, kitaplarını "Barbaroslu Çocukların Kaleminden" adlı imza töreninde öğretmenleri, velileri ve arkadaşları için imzalıyor.

Bu yıl düzenlenen törende ise çocuk yazarlar Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın'la bir araya geldi. Yazıcı ve Aydın çocuklarla sohbet ederek, kendilerine başarılarından dolayı madalya takdim etti.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, okul müdürünü ve öğretmenleri tebrik etti. Çocukların geleceği tasarlamalarının, hayal etmelerinin, şiir ve öykülerle geleceğe dair fikir geliştirmelerinin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Daha özgür düşünebilen, geleceğe doğru uzaklara bakabilen, kendisiyle beraber çevresini de geliştiren, kendi yaşadığı ortamla ülkesini daha iyi noktalara getirmek için elinden gelen tüm imkanları kullanmaya çalışan bir nesil arzu ediyoruz. 2016'dan beri müthiş bir organizasyonla çocuklarımızı şair ve yazar olarak yetiştirmeye yönelik bir çalışma ortaya konmuş. Şu anda da 60 şair ve yazarımızı geziyoruz. Hepsinin güzel eserleri var."

Tuzla Deniz Harp Okulu Barbaros Ortaokulu Müdürü Meral Mayir, projenin 2016'da İstanbul Valiliğince başlatıldığını, kendilerinin de bunu gelenekselleştirerek sürdürdüklerini ifade etti.

Törende, bir ailenin anısını kaleme aldığı "D ailesinin bir günü" adlı kitabını imzalayan Yağmur Nisa Çelik de "Kitap yazdığım için çok mutluyum." dedi.

Öğrenci Mete Bulut da "Üç kafadar ve bunların dağa tırmanışını, heyecanlı olayları anlattım." ifadesini kullandı.