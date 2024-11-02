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Çocuk Yaştaki PKK/YPG'li Teröristlerin İfadeleri Paylaşıldı

Çocuk Yaştaki PKK/YPG'li Teröristlerin İfadeleri Paylaşıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerine teslim olan çocuk PKK/YPG'li teröristlerin ifadelerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Bakanlık, bu ifadelerin terör örgütünün çocukları nasıl zorla alıkoyduğunu ve istismar ettiğini gözler önüne serdiğini vurguladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), güvenlik güçlerine teslim olan çocuk yaştaki PKK/ Ypg'li teröristlerin ifadelerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "İzleyeceğiniz görüntüler; terör örgütü PKK/ Ypg tarafından yalan, tehdit, şantaj ve işkence gibi ahlak dışı yollarla kaçırılan ve zorla örgüt faaliyetlerinde kullanılan çocuk yaştaki teröristlerin ifadelerinden oluşuyor. BM İnsan Hakları Komisyonu'nun 2022'de yayımladığı raporlarda binlerce çocuğun terör örgütü tarafından zorla kaçırıldığını, terörist faaliyetler için alıkonulduğunu ve hatta örgütün lider kadrosu tarafından istismar edildiğini ortaya koyuyor. Teslim olan çocuk yaştaki teröristlerin açıklamaları; terör örgütü PKK/YPG'nin dünyanın en aşağılık terör örgütlerinden biri olduğunu, kendileri gibi birçok teröristin de kaçarak Türkiye Cumhuriyeti devletine sığınmak istediğini gözler önüne seriyor. Bölgemizdeki çocukların terör örgütleri tarafından kaçırılmadığı günlere ulaşıncaya kadar PKK/PYD/YPG/SDG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Bu nedenle; yalanlarla terör örgütlerinin eline düşmüş olanlara 'Teslim olun' diyerek tek kurtuluşlarının adalete sığınmak olduğunu hatırlatıyoruz" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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