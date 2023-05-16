'Çocuk ve Sinema Günleri', 18 Mayıs'ta Artizan Sanat'ta başlayacak

Artizan Sanat'ın 18-30 Mayıs'ta gerçekleştireceği Çocuk ve Sinema Günleri'nde "Sinemada Çocuk Temsili" teması işlenecek.

Artizan Sanat'ın 18-30 Mayıs'ta gerçekleştireceği Çocuk ve Sinema Günleri'nde "Sinemada Çocuk Temsili" teması işlenecek.

Artizan Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, 18 Mayıs'ta Tunç Başaran'ın "Piano Piano Bacaksız" filminin gösterimiyle başlayacak etkinlikte, film gösterimleri, kolaj atölyesi, sergi ve söyleşiler yer alacak.

Etkinliğin ilk gününde ayrıca, Meryem Selva İnce'nin moderatörlüğünde gerçekleşecek "Türk Sinemasında Çocuklar ve Çocukluğun Temsili" konulu söyleşiye Gülçin Pamak konuk olacak.

Oleg Malamuzh'un "Kayıp Prenses" filminin gösterimi ile moderatörlüğünü Huri Küçük'ün yapacağı "Çocuk Sinemasında Toplumsal Cinsiyet Walt Disney Sinemasında Çocuklara Sunulan Temsiller" söyleşisi 19 Mayıs'ta yapılacak.

Havva Yılmaz'ın moderatörlüğünde, Burak Göral'ın konuk olacağı "Çocukla Sinema Üzerine" başlıklı söyleşi 20 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Aynı gün Artizan Sanat'ta sanatçı Hafize Çetinkaya'nın kolaj çalışmalarından oluşan seçkisinin yer alacağı "-e Karşı" isimli sergi açılacak. Açılışın ardından Çetinkaya söyleşiye katılacak.

Sanatçı Çetinkaya, 21 Mayıs'ta ise "Geleneksel Sanatlar ve Kolaj Uygulamaları" konulu bir atölye düzenleyecek.???????