Çocuk teslimine yönelik yeni uygulama Kırıkkale, Kırşehir ve Sivas'ta da başladı

Velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince kurulan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilmesi uygulaması, Kırıkkale, Kırşehir ve Sivas'ta da başladı.

7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle Adalet Bakanlığınca, valilikler ve belediyelerin desteğiyle 11 ilde özel teslim merkezleri oluşturuldu.

Bu kapsamda, 90 yıldır uygulanan ve zaman zaman tartışmalara da neden olan icra yoluyla çocuk teslimine son veren yeni uygulamaya Kırıkkale, Kırşehir ve Sivas'ta başlandı.

Kırıkkale

Kırıkkale Gençlik Merkezi'nde çocuklara hitap edecek şekilde hazırlanan "Çocuk Görüşme Merkezi", bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı.

Kırıkkale Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Zeynep Tekin, gazetecilere, daha önce icra müdürlüklerince yürütülen çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki işlemlerinin artık Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine geçtiğini söyledi.

Bu kapsamda Çocuk Görüşme Merkezleri düzenlendiğini anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Eski usulde tarafların evine gidip alma şeklinde olurken, şu anda tarafsız bir mekan oluşturulup çocuğun üstün yararı doğrultusunda teslimin bu mekanlarda gerçekleştirilmesi ön görülmektedir. Çocuk Görüşme Merkezleri küçük yaşta çocuklara hitap edecek şekilde düzenlenmiştir. Tabi ki bizim isteğimiz tarafların bu merkezlere gelmeden kendileri anlaşarak bu işlemi yapması. Ancak bunun sağlanamaması durumunda çocuğun üstün yararı ve örselenmemesi adına güzel bir uygulama olacak."

Kırşehir

Kırşehir'de 80. Yıl ve Dr. Meral Kılıçözlü anaokullarında Çocuk Görüşme Merkezi oluşturuldu. Merkezlerin içi çocukların rahatça zaman geçireceği şekilde tasarlandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, yaptığı açıklamada, bugünden itibaren çocuk teslimi işlemlerinin Çocuk Görüşme Merkezleri aracılığıyla yerine getirileceğini aktardı.

Müracaat yapıldıktan sonra Çocuk Görüşme Merkezinin önce her iki taraftaki ebeveynleri bilgilendirip, sürecin çocuğun üstün yararı çerçevesinde yerine getirilmesi için gereken tedbirleri almaya çalışacağını vurgulayan Yurdagül, şöyle konuştu:

"Merkezlerimizde uzmanlarımız görev alıyor. Psikolog, sosyal çalışmacı, pedagog bulunuyor. Yine benzer görev yapan kurumlardan uzmanlardan da destek alınarak bu işlemler yerine getirilecek. Yine rehber öğretmenler de süreçlerde görev alacak. Uzmanlarımız burada çocukları teslim alacak ve diğer görüşme hakkı olan ebeveyne teslim edecek."

Yurdagül, merkezlerin çocuk dostu olarak hazırlandığını belirterek, "Buralarda çocukların rahatça zaman geçirebileceği imkanlar düşünüldü. Bekleme alanları buna göre oluşturuldu. Bu işlemler için taraflar herhangi bir harç ödemeyecek. Yapılacak masrafların tamamı Adalet Bakanlığımızın bütçesinden karşılanacak." dedi.

Sivas

Sivas'ta 8 ayrı noktada "Çocuk Görüşme Merkezi" açıldı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Alibaba Aile Destek Merkezi'nde oluşturulan "Çocuk Görüşme Merkezi"nde gazetecilere, işlemlerin çocuğun üstün yararı gözetilerek ve çocuk merkezli bir yaklaşımla yerine getirileceğini dile getirdi.

Mekanların çocuk dostu olarak dizayn edildiğine değinen Uğurlu, "Taraflara doğru ebeveynlik rolleri ve bu süreçte nasıl davranmaları gerektiği konusunda danışmanlık verilebilecektir." diye konuştu.

Merkezlerde uzmanların görev yapacağını anlatan Uğurlu, sürecin işleyişi hakkında da bilgiler verdi.

Uğurlu, tamamen çocukların üstün yararı gözetilerek oluşturulan "Çocuk Görüşme Merkezi"nin Sivas'ın 8 farklı noktasında hizmet vereceğini sözlerine ekledi.