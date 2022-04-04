"Çocuk teslimi"nde yeni uygulama başladı

UŞAK (AA) - Velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince kurulan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilmesi uygulaması Uşak'ta da başladı.

90 yıldır uygulanan ve zaman zaman tartışmalara da neden olan icra yoluyla çocuk teslimine son veren yeni çalışma için pilot 11 il arasında bulunan Uşak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde alan oluşturuldu.

Açılan merkezde bekleme salonu, görüşme odaları ve çocukların da rahatlıkla zaman geçirebilmesi için oyun odası yer alıyor.

Konuya ilişkin Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, bugüne kadar icra müdürlükleri tarafından yerine getirilen işlemlerin çocuklar yararına dizayn edilen teslim mekanlarında uzmanlar ve rehber öğretmenler eşliğinde yerine getirileceği bildirildi.

Yeni uygulama ile boşanma süreci ve sonrasında yıpranan çocukların ikincil örselenmelerine mahal verilmemesinin amaçlandığının vurgulandığı açıklamada, "Belirtilen işlemler, çocuğun üstün yararı gözetilerek ve çocuk merkezli bir yaklaşımla ve çocuk dostu dizayn edilen uygun teslim mekanlarında uzmanlarımız tarafından taraflarla ve çocuklarla iletişim kurularak daha çok rızaya dayalı olarak yerine getirilecektir. Öncelikle çocukla ve taraflarla iletişim kurulacak, çocukların beklentileri, eğitim ve öğretim hayatları gözetilecek, taraflara doğru ebeveynlik rolleri bu süreçte nasıl davranmaları gerektiği konusunda danışmanlık verilebilecektir." denildi.