"Çocuk teslimi"nde yeni uygulama başladı

SİVAS (AA) - Velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince kurulan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilmesi uygulaması, Sivas'ta da başladı.

7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle Adalet Bakanlığınca, valilikler ve belediyelerin desteğiyle 11 ilde özel teslim merkezleri oluşturuldu.

Bu kapsamda, 90 yıldır uygulanan ve zaman zaman tartışmalara da neden olan icra yoluyla çocuk teslimine son veren yeni uygulamaya Sivas'ta başlandı.

Sivas'ta 8 ayrı noktada "Çocuk Görüşme Merkezi" açıldı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Alibaba Aile Destek Merkezi'nde oluşturulan "Çocuk Görüşme Merkezi"nde gazetecilere yaptığı açıklamada, işlemlerin çocuğun üstün yararı gözetilerek ve çocuk merkezli bir yaklaşımla yerine getirileceğini dile getirdi.

Mekanların çocuk dostu olarak dizayn edildiğini belirten Uğurlu, "Taraflara doğru ebeveynlik rolleri ve bu süreçte nasıl davranmaları gerektiği konusunda danışmanlık verilebilecektir." diye konuştu.

Çocuk Görüşme Merkezleri'nde uzmanların görev yapacağını anlatan Uğurlu, sürecin işleyişi hakkında da bilgiler verdi.

Uğurlu, tamamen çocukların üstün yararı gözetilerek oluşturulan "Çocuk Görüşme Merkezi"nin Sivas'ın 8 farklı noktasında hizmet vereceğini sözlerine ekledi