Çocuk Pornografisi İle Mücadelede Büyük Operasyon: 43 Gözaltı

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Samsun merkezli gerçekleştirilen müstehcenlik suçuna yönelik operasyonda 13 ilde 43 şüpheli gözaltına alındı. Çocuk pornografisi içeren içeriklerin alışverişinin yapıldığı tespit edilen kişilere yönelik yürütülen soruşturmada, ele geçirilen dijital materyallerle birlikte 2 kişi tutuklandı.

Samsun merkezli 13 ilde müstehcenlik suçuna yönelik operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bir sosyal medya ağında grup kurarak çocuk pornografisi içeren görüntü satışı ve alışı ile depolaması yaptığı tespit edilen 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğünce "müstehcenlik" suçuna yönelik 13 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 43 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, kurusıkı tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 26'sı ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında 5 firarinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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