Çocuk parklarına dadanan hırsızlara betonlu-kaynaklı önlem

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki 715 çocuk parkının 50'sindeki hırsızlık olayları, belediye ekiplerini harekete geçirdi. Aydınlatma direğini çaldırmamak için bağlantı vidalarını kaynatan ekipler, sulama sistemlerinin de üzerlerine koruyucu beton döktü.

Muratpaşa ilçesindeki çocuk parklarındaki hırsızlık olayları, son 6 ayda katlandı. 715 çocuk parkının 41'inin aydınlatma direklerindeki bakır kablolar, 6'sının demir aydınlatma direkleri, 3 parkın ise sulama sistemi çalındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan Muratpaşa Belediyesi yetkilileri, hırsızlardan şikayetçi oldu. Belediyeye ekstra maliyeti olan hırsızlık olaylarıyla ilgili vatandaşların da şikayeti olduğunu aktaran belediye yetkilileri, kendilerince hırsızlığı engellemek için çözüm geliştirdiklerini kaydetti.

30 yıldır elektrikçi olan Bayram Dönmez de hırsızların ölüm tehlikesine aldırış etmediğini söyledi. İçinden akım geçen kabloların kesilmesi halinde ölümle sonuçlanabileceğini belirten Dönmez, "Yalıtkan eldiven ya da yalıtkan makas alıyorlar. Yine bunları da hurdacılardan buluyorlar. Onlarla kesebilirler ancak" diye konuştu.