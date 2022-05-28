Çocuk parkının yıkılmasına mahalleliden tepki - Haberler

İZMİR'in Karabağlar ilçesi Çalıkuşu Mahallesi'nde yaşayanlar, çocuk oyun parkının yıkılıp, yerine belediye tarafından semt merkezi yapılacak olmasına tepki gösterdi. Mahalleli, aynı yere tekrar oyun parkı yapılmasını istedi.

Karabağlar'a bağlı Çalıkuşu Mahallesi'ndeki Kilimcitepe Parkı'nın bir kısmında yer alan çocuk oyun grupları, Karabağlar Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Belediye ekipleri, alana Çalıkuşu Semt Merkezi'nin inşasına başladı. Çocuk oyun parkı kaldırıldığı gerekçesiyle belediyeye tepki gösteren mahalleli, bir araya geldi. Bölge halkı, parkın tekrar yerine yapılmasını beklediklerini ve semt merkezini istemediklerini dile getirdi.