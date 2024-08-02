Üye Girişi
Haberler

Çocuk Parkında Polise Direnen 5 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da çocuk parkında oturan bir grup şüpheli, polis ekibine küfür ederek direndi. Polis, havaya uyarı ateşi açıp biber gazı kullanarak 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklandı.

ADANA'da çocuk parkında otururken yüksek sesle konuşan Cumali B. (26) ve arkadaşı Orhan A. (23) ile yakınları Zahir T. (54), Ramazan M. (37), Ekrem T. (36) ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekibine küfür ederek direndi. Zahir T. parktaki bankı yerinden sökmeye çalıştı, Ramazan M. ise kaldırım taşıyla polis ekibine tehditler savurdu. Polisin, havaya uyarı ateşi açıp biber gazı kullanarak gözaltına aldığı 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, 31 Temmuz saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuk parkında oturan Cumali B. (26) ile arkadaşı Orhan A. (23), iddiaya göre, yüksek sesle konuşarak çevreye rahatsızlık verdi. Mahallelinin ihbarıyla parka gelen motorize yunus ekibi, şüphelilere kimlik kontrolü yapmak istedi. Bu sırada polisin yanına gelen Zahir T., ekibe, "Siz kimsiniz, bize kimlik soruyorsunuz" dedi. Durumu fark eden çevredeki tanıdıkları Ramazan M. ile Ekrem T. ise küfrederek, polisin üzerine yürüdü. Ekip telsizle destek istedikten sonra şüphelilere biber gazıyla müdahale edip, havaya uyarı ateşi açtı. Şüphelilerden Zahir T., parktaki bankı yerinden sökmeye çalıştı. Ramazan M. ise yerden aldığı kaldırım taşıyla polis ekibine tehditler savurdu. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de gelmesiyle kalabalık dağıtıldı. Olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı. Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Cumali B., Zahir T., Ramazan M ve Ekrem T.'nin 'kasten yaralama' suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu belirtildi. Şüpheliler, sorgularında haklarındaki suçlamaları reddedip, polise direnmediklerini öne sürdü.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adana Çocuk Tutuklama Olaylar Adliye Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

 İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli

İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli

 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak

Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak

Bakmadan Geçme

CUMA HUTBESİ 2 AĞUSTOS | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? Instagram neden kapatıldı? Instagram neden açılmıyor? Instagram neden engellendi? Kızılcık Şerbeti Cemal kim? Fırat Çelik kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? CANLI DOLAR KURU! 2 Ağustos 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR? Kızılcık Şerbeti Hacı Asude kim? Servet Pandur kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Kızılcık Şerbeti Heves kim? Şebnem Dönmez kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? Emekli maaşları fark ödemesi ne zaman hesaplara yatırılacak? Tarih netleşti! Buse Naz Çakıroğlu kazandı mı? Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi mi? Instagram yasaklandı mı, kaldırıldı mı, neden açılmıyor? Instagram'a erişim engeli neden getirildi? Simone Biles kimdir? Simone Biles kimdir kaç yaşında, nereli? Simone Biles altın madalya kazandı mı? Resmi Gazete bugün (2 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 2 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? HAMSTER KOMBAT 2 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? CUMA MESAJLARI || En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları..
Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title