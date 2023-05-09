ÇOCUK PARKINDA 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI POMPALI TÜFEKLİ SALDIRIYA 3 TUTUKLAMA

ELAZIĞ'da çocuk parkında bankta oturan husumetli oldukları 3 kişiyi pompalı tüfekle vurup yaralayan 3 kişi yakalanıp. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 7 Mayıs günü akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi Çilek Sokak'ta meydana geldi. Mahalleye iki otomobille gelen şüpheliler, çocuk oyun parkında bankta oturan husumetli oldukları 3 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda C.Y. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Tüfekten çıkan saçmalar, çevredeki bir iş yerinin camına da isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. C.Y. ile bir yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Başına saçma isabet diğer yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettiği İ.G., D.B. ve F.K.B.?yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY GÜNÜ GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

HABER Tekin YALÇINKAYAELAZIĞ,(DHA)-