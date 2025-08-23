Çocuk Koruma Altına Alındı

Çocuk Koruma Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir'de 10 yaşındaki E.H.Y.'yi darbedip bıçakla kovalayan Ayşegül Y., polis tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası çocuk koruma altına alındı.

'ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI'

Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 10 yaşındaki kızı E.H.Y.'yi darbedip bıçakla kovaladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Ayşegül Y.'nin (35), polis ekipleri tarafından gözaltına alınma anları kameraya yansıdı. Olay sonrası akrabalarının yanına saklanan E.H.Y. ise koruma altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Doğumdan sonra hayatı karardı, sebebi 2 yıl sonra ortaya çıktı

Doğumdan sonra hayatı karardı, sebebi 2 yıl sonra ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüntüsü yeniden gündem oldu: Barış Alper çoktan gitmiş aslında

O görüntü yeniden gündem oldu: Barış Alper çoktan gitmiş aslında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.